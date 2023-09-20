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        Temizlik görevlisi, cami tuvaletinde bulduğu 7 milyon liralık çeki polise teslim etti

        ANTALYA'nınSerik ilçesinde temizlik görevlisi Hasan Ateş (50), cami tuvaletinde bulduğu 7 milyon liralık çeki polise teslim etti. Hasan Ateş, "Okumam yazmam yok ama söylediklerine göre çek 7 milyon liraymış. Polise teslim ettim. Çok mutluyum. Haramda gözüm yok" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:49 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:50
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        Temizlik görevlisi, cami tuvaletinde bulduğu 7 milyon liralık çeki polise teslim etti
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        ANTALYA'nınSerik ilçesinde temizlik görevlisi Hasan Ateş (50), cami tuvaletinde bulduğu 7 milyon liralık çeki polise teslim etti. Hasan Ateş, "Okumam yazmam yok ama söylediklerine göre çek 7 milyon liraymış. Polise teslim ettim. Çok mutluyum. Haramda gözüm yok" dedi.

        Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Hasan Ateş, bir caminin tuvaletinde zarf içerisinde 7 milyon liralık çek buldu. Çeki alan Hasan Ateş, sahibinin bulunması amacıyla Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti. Alanya ilçesinde bir firmaya ait olduğu belirlenen çeki, sahibine ulaştırmak için polisin araştırmalarını sürdürdüğü öğrenildi. 

        Hasan Ateş, ihtiyaç gidermek amacıyla caminin tuvaletine girdiğini belirtirken, "Tuvalete girdiğimde yerde bir zarf buldum. Zarfın içinde çek vardı. Zarfı önce oradaki görevliye, daha sonra ondan alarak akşam polise teslim ettim. Benim okumam yazmam yok ama bana söylediklerine göre çek 7 milyon liraymış. Daha önce başıma böyle bir şey gelmedi. Zarfın sahibi tuvalette düşürmüş. Polise teslim ettim. Çeki teslim ettiğim için çok mutluyum. Ailemizden böyle gördük. Haramda gözümüz yok. 6 yıldır belediyenin temizlik işlerinde çalışıyorum" dedi.

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