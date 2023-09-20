25 yıllık eşini tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı 

ANTALYA´dakıskançlık nedeniyle tartıştığı 25 yıllık eşi Nadire Gözelçolak´ı (42), kırma av tüfeğiyle başına ateş ederek öldüren İbrahim Güzelçolak (48), tutuklandı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 388 Sokak´taki 2 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Döşemealtı Belediyesi´nden yakın zamanda emekli olan kepçe operatörü İbrahim Güzelçolak ile eşi Nadire Güzelçolak arasında geçimsizlik ve kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim Güzelçolak, kırma av tüfeğini alıp, 2 çocuk annesi eşinin başına tek el ateş ederek evden ayrıldı. İbrahim Güzelçolak, damadını arayarak eşini öldürdüğünü söyleyerek polis merkezine gidip teslim oldu. Eve giden polis ekipleri, Nadire Güzelçolak´ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Savcı, Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Nadire Güzelçolak´ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğleden sonra Antalya Adliyesi´ne sevk edilen İbrahim Güzelçolak, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´nce `Eşe karşı kasten öldürme´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.