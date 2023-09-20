Bıçakla annesini rehin alıp çamaşır suyuyla polisleri engelleyen şüpheli bacağından vurulup yakalandı ANTALYA´daoğlu Fırat A. (28), tarafından bıçakla rehin alınan Hülya A., bir anlık dalgınlıktan yararlanıp evden kaçarak, yardım istedi. Eve gelen polislere çamaşır suyu atarak içeri girmelerini engellemeye çalışan Fırat A., 4 saatin sonunda bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Şüphelinin geçen sene de iki polisi silahla yaraladığı öğrenildi.

ANTALYA´daoğlu Fırat A. (28), tarafından bıçakla rehin alınan Hülya A., bir anlık dalgınlıktan yararlanıp evden kaçarak, yardım istedi. Eve gelen polislere çamaşır suyu atarak içeri girmelerini engellemeye çalışan Fırat A., 4 saatin sonunda bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Şüphelinin geçen sene de iki polisi silahla yaraladığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi´ndeki apartmanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan ve daha önce tedavisini yarım bırakan Fırat A., birlikte yaşadığı annesi Hülya A. ile tartışıp elindeki bıçakla rehin aldı. Bir süre sonra fırsatını bulup evden çıkan Hülya A., 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. Bunun üzerine balkona çıkan Fırat A., evdeki eşyaları yola atmaya başladı.

Fırat A., adrese gelip kapıyı çalan polislere de cam vazo fırlattı. Evden uzaklaşan polisler takviye ekip istedi. Fırat A. balkondan eşyaları atmaya devam edince polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Evdeki turşu bidonu, bıçak, çatal, yiyecekleri sokağa atan ve elinde bıçak bulunan Fırat A.´ya müdahale için olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Konuşarak ikna edilmeye çalışılan şüpheli, polislerin eve girmesini engellemek için kapının arkasına buzdolabı, koltuk ve dolaplardan barikat kurdu.

Kapıda bekleyen polislerden biri, Fırat A.´nın attığı çamaşır suyunun gözüne gelmesi nedeniyle ambulansta tedavi edildi. Özel harekat polisinin üniformasında çamaşır suyu kaynaklı lekeler oluştu. Bu sırada yandaki binanın çatısına da müdahale için keskin nişancı yerleştirildi. Bu sırada sokağa eşyaları atmaya devam eden Fırat A.´ya müdahale için evin içerisine biber gazı atıldı. Biber gazından etkilenen polislere çevredekiler balkonlarından poşet içerisinde su sarkıtarak yardımcı olmaya çalıştı.

Yaklaşık 4 saat süren olay sonunda Fırat A., sağ bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan Fırat A. sağlık ekiplerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Bu sırada çevredeki binalarda yaşayan bazı kişiler olayı cep telefonu ile görüntülerken, gazdan etkilenen bina sakinleri ise ambulansta tedavi edildi.

DAHA ÖNCE İKİ POLİSİ SİLAHLA YARALADI

Öte yandan Fırat A.´nın geçen sene aile içi şiddet ihbarına giden motorize yunus ekibinde görevli polislerden birinin düşürdüğü tabancayla ateş ederek 2 polisi yaraladığı öğrenildi.