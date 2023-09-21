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        Türkiye'nin hayvan varlığı, 30 yılda 194 milyon arttı

        TÜRKİYE'deistatistiklere göre 30 yılda at, eşek, katır, deve, domuz, manda, yerli sığır, tiftik keçisi ile ördek sayısı azaldı, kültür ırkı sığır, koyun, keçi ve tavuk sayısı arttı. 1993'te 245 milyon 833 bin 780 olan hayvan sayısı, 2023'te 194 milyon dolayında artışla 440 milyon 56 bin 30 oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 09:45 Güncelleme: 21.09.2023 - 09:50
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        Türkiye'nin hayvan varlığı, 30 yılda 194 milyon arttı
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        TÜRKİYE'deistatistiklere göre 30 yılda at, eşek, katır, deve, domuz, manda, yerli sığır, tiftik keçisi ile ördek sayısı azaldı, kültür ırkı sığır, koyun, keçi ve tavuk sayısı arttı. 1993'te 245 milyon 833 bin 780 olan hayvan sayısı, 2023'te 194 milyon dolayında artışla 440 milyon 56 bin 30 oldu.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hayvan varlığında en çok dikkat çeken azalma, at, eşek, katır sayısında yaşandı. Türkiye'de tarih boyunca hayvancılığın önemli öğelerinden birini oluşturan tek tırnaklı hayvanlardan at, eşek ve katır sayısı, tarım ve ulaşımdaki teknolojik gelişmeler nedeniyle hızla azaldı. 1993'te 1 milyon 474 olan at eşek, katır, deve, domuz sayısı, 2022 yılında 182 bin 673'e indi. 1993'te 450 bin olan at sayısı 74 bin 359'a, 841 bin olan eşek sayısı 86 bin 455'e, 172 bin olan katır sayısı 19 bin 18'e, 2 bin olan deve sayısı 1193'e, 9 bin olan domuz sayısı da 1648'e geriledi.

        YERLİ IRKLAR AZALDI, KÜLTÜR IRKI ARTTI

        Büyükbaş hayvanlarda 1993'te 11 milyon 911 bin olan sığır varlığı 16 milyon 851 bin 956'ya yükseldi. Manda sayısı ise 316 bin baştan, 171 bin 835'e geriledi. Sığır varlığında yerli ırkların sayısı azaldı, et ve süt verimi fazla olan kültür ve kültür melezi ırkı büyükbaş varlığı arttı. Sığır sayısında yerli ırklar 6 milyon 126 binden, 1 milyon 231 bin 265 başa geriledi. Kültür ve kültür melezi büyükbaş sayısı 5 milyon 784 binden 15 milyon 620 bin 691'e arttı. Kültür ırkı sığır sayısı 1 milyon 442 binden, 8 milyon 295 bin 825'e yükseldi.

        KOYUN, KEÇİ ARTTI, TİFTİK AZALDI

        Küçükbaş hayvan varlığındaki artış, 1993'ten 2023'e 47 milyon 674 binden, 56 milyon 265 bin 750´ye çıktı. Küçükbaş hayvan türlerinden koyunun sayısındaki artış 36 milyon 709 binden 44 milyon 687 bin 888'e, merinos 823 binden 3 milyon 958 bin 934'e, keçi 9 milyon 192 binden 11 milyon 577 bin 862'e yükseldi. Tiftik keçisinin sayısı ise 941 binden 257 bin 654'e azaldı.

        TAVUK SAYISI ARTTI

        Türkiye'de 1993'teki kümes hayvanı varlığı 184 milyon 459 bin 780'den 366 milyon 583 bin 816´a çıktı. Yumurta tavuğu sayısı 1993'te 58 milyon 179 bin 47, 2022'de 109 milyon 806 bin 327, et tavuğu sayısı 1993'te 120 milyon 80 bin 935, 2022'de 251 milyon 289 bin 799, hindi 1993'te 3 milyon 340 bin 241, 2022'de 3 milyon 669 bin 726, kaz 1993'te 1 milyon 687 bin 596, 2022'de 1 milyon 385 bin 507, ördek 1993'te 1 milyon 186 bin 891, 2022'de 432 bin 457 oldu.

        Türkiye'deki hayvan varlığı, 30 yılda 194 milyon 222 bin 250 artışla, 245 milyon 833 bin 780'den 440 milyon 56 bin 30'a ulaştı.

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