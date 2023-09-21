Otizmli çocuklarını bırakacak yer bulamayınca her yere minibüsüyle götürüyor ANTALYA'da,minibüsüyle temizlik malzemeleri satan Şeyhmus Şekerci (36), 2'si yüzde 90 otizmli, 3 çocuğunu bırakacak yeri olmadığı için yanında işe götürüyor. Şekerci, çocuklarıyla daha çok ilgilenebilmek için işini değiştirdiğini ve onlara daha iyi bir yaşam sunmak için çalıştığını söylüyor.

ANTALYA'da,minibüsüyle temizlik malzemeleri satan Şeyhmus Şekerci (36), 2'si yüzde 90 otizmli, 3 çocuğunu bırakacak yeri olmadığı için yanında işe götürüyor. Şekerci, çocuklarıyla daha çok ilgilenebilmek için işini değiştirdiğini ve onlara daha iyi bir yaşam sunmak için çalıştığını söylüyor.

Mardin'de yaşayan Şekerci ailesinin oğulları Furkan (14), dünyaya geldikten sonra konuşmada güçlük yaşadı. Kendisiyle göz teması kurmadığını fark eden Şeyhmus Şekerci, oğlunu doktora götürdü. Kontrollerinde Furkan'a yüzde 90 otizm teşhisi koyuldu. İlk etapta ne yapacağını bilemeyen Şekerci ailesi, çocuğunun daha iyi eğitim alabilmesi için Antalya'ya taşındı. Burada da 2 kızları dünyaya gelen ailenin en küçük çocukları Zehra'da (4) da otizm teşhis edildi. Şekerci, çocuklarıyla ilgilenebilmek için işini değiştirdi. Bu süreçte eşinden de boşanan Şeyhmus Şekerci, 3 çocuğuyla yaşamını sürdürüyor. Çocuklarının eğitimlerine evde de devam eden Şehymus Şekerci, bir süre sonra minibüsüyle gezip temizlik malzemeleri satmaya başladı. Okuldan arta kalan zamanlarda çocuklarını bırakacak yer bulamayan Şekerci, malzeme taşıdığı minibüsünde çocuklarını da yanında götürmeye başladı. Zaman zaman babalarına yardım da eden 3 kardeş, babaları işle ilgilenirken kendi aralarında da oyunlar oynuyor.

'TEK İLACI SEVGİ'

Çocuklarına ilk teşhis koyulduğunda ne yapacağını bilemediğini söyleyen Şehymus Şekerci, "3 çocuğum var 2'si otizmli. Konuşamamaları ve göz teması kurmamalarıyla fark ettim. İlk teşhis koyulduğunda yıkıldık tabii ama kabullendik. Onlar için, eğitimleri için bir mücadele içerisine girdik. Bunun bir ilacı yok, tek ilacı sevgi. Çocukları televizyon ve tabletten uzak tutuyorum. Bunlarla ilgilendikleri zaman geriye gidiyorlar. Onları sosyalleştirmeye çalışıyorum. Doğayla, insanlarla iç içe olmalarını sağlıyorum" dedi.

'İŞİMİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM'

Çocuklarını bırakacak yeri olmadığından yanından ayıramadığını belirten Şekerci, "Çocuklar engelli olduğu için kendi ailemiz bile sahip çıkmıyor. Mecburen nereye gitsem yanımda götürüyorum. Yanımdan ayıramıyorum. Gittiğimiz yerlerde şaşırıyorlar. Genelde, '3 çocukla nasıl satış yapıyorsun, bakımlarını nasıl yapıyorsun?' diye soruyorlar. Asıl çocukların otizmli olduklarını söyleyince yüzleri değişiyor. Her şeyden fedakarlık ettik. İşimi bırakmak zorunda kaldım. Anneleri bıraktı, evliliğim bitti" diye konuştu.

'KÖTÜLÜK NEDİR BİLMİYORLAR'

Çocuklarının gelişimi için elinden geleni yapmaya devam edeceğini söyleyen Şehymus Şekerci, "Otizmli ailelerin ortak kaygısı, bizden sonra çocuklara ne olacağı. Bu çocuklar kötülük nedir bilmiyor. Toplumda nereden zarar geleceğini kestiremiyorlar. Herkesi kendileri gibi görüyorlar. Devletin bu konuyla ilgili çözüm üretmesi gerekiyor. Çocuklarım, Aksu'da Otizm Spor Kulübü'nün merkezinde eğitim alıyor. Keşke bunların sayısı daha da artsa" ifadelerini kullandı.