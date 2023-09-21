Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Abdülhamid Han sondaj gemisine düşen ala doğana helikopterli sevk

        ABDÜLHAMİDHan sondaj gemisi üzerine düşen bir ala doğan, helikopterle Antalya Havalimanı'na getirilip, yetkililere teslim edildi. Ala doğan, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:01 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Abdülhamid Han sondaj gemisine düşen ala doğana helikopterli sevk
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABDÜLHAMİDHan sondaj gemisi üzerine düşen bir ala doğan, helikopterle Antalya Havalimanı'na getirilip, yetkililere teslim edildi. Ala doğan, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Göçmen kuşların sonbahar göç yolculuğuyla birlikte sürüler halinde Avrupa ve Türkiye'den Afrika ve güneye göç yolculuğu başladı. Göçmen kuşların sonbahar göç yolculuğu sırasında, Akdeniz üzerinden geçen ala doğan sürüsünden bir birey, Akdeniz açıklarında çalışmalar yürüten Abdülhamid Han sondaj gemisinin üzerine düşerek yaralandı. Yaralı ala doğan, gemideki ekip tarafından helikopterle Antalya Havalimanı'na getirildi. Yaralı kuş burada Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı Antalya Şefliği ekiplerine teslim edildi. Havalimanında ekiplerin teslim aldığı yaralı kuş, tedavi için rehabilitasyon merkezine götürüldü. DKMP yetkilileri, gerekli tedavi ve bakımların ardından ala doğanın doğaya salınacağını açıkladı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ görüşmesi başladı
        Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ görüşmesi başladı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        İSKİ son veriyi açıkladı! İşte barajların doluluk oranı!
        İSKİ son veriyi açıkladı! İşte barajların doluluk oranı!
        Karabağ'daki ateşkesin ardından Ermenistan'da protesto
        Karabağ'daki ateşkesin ardından Ermenistan'da protesto
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        "Pes" dedirten olay! 92 yaşında eşini öldürdü!
        "Pes" dedirten olay! 92 yaşında eşini öldürdü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Günde 30 dakika önerisi! Alzheimer'dan koruyor!
        Günde 30 dakika önerisi! Alzheimer'dan koruyor!
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        'Pompalı' dehşeti! Kavgayı ayıranı da vurdu!
        'Pompalı' dehşeti! Kavgayı ayıranı da vurdu!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        2 bölge için sağanak uyarısı
        2 bölge için sağanak uyarısı
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!

        Benzer Haberler

        Otizmli çocuklarını bırakacak yer bulamayınca her yere minibüsüyle götürüyo...
        Otizmli çocuklarını bırakacak yer bulamayınca her yere minibüsüyle götürüyo...
        Türkiye'nin hayvan varlığı, 30 yılda 194 milyon arttı
        Türkiye'nin hayvan varlığı, 30 yılda 194 milyon arttı
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri
        Bıçakla annesini rehin alıp çamaşır suyuyla polisleri engelleyen şüpheli ba...
        Bıçakla annesini rehin alıp çamaşır suyuyla polisleri engelleyen şüpheli ba...
        ATSO Başkanı Ali Bahar: "OVP'yi yüzde 100 destekliyoruz"
        ATSO Başkanı Ali Bahar: "OVP'yi yüzde 100 destekliyoruz"
        Antalya'da 4 firari hükümlü yakalandı
        Antalya'da 4 firari hükümlü yakalandı