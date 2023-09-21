Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Annesini rehin alıp, 4 saat sonra bacağından vurulan şüpheli, hastanede öldü

        ANTALYA´daannesini bıçakla rehin alıp bıraktıktan sonra çağırılan polislere çamaşır suyu atarak eve girmelerini engelleyen, 4 saat direndikten sonra bacağından vurularak yakalanan Fırat Altun (28), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:18 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annesini rehin alıp, 4 saat sonra bacağından vurulan şüpheli, hastanede öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA´daannesini bıçakla rehin alıp bıraktıktan sonra çağırılan polislere çamaşır suyu atarak eve girmelerini engelleyen, 4 saat direndikten sonra bacağından vurularak yakalanan Fırat Altun (28), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi´ndeki apartmanın çatı katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olan ve daha önce tedavisini yarım bırakan Fırat Altun, birlikte yaşadığı annesi Hülya Altun'u, tedavi konusu yeniden gündeme gelince tartışıp elindeki bıçakla rehin aldı. Bir süre sonra fırsatını bulup evden çıkan Hülya Altun, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. Bunun üzerine balkona çıkan Fırat Altun, evdeki eşyaları yola atmaya başladı.

        Fırat Altun, adrese gelip kapıyı çalan polislere de cam vazo fırlattı. Evden uzaklaşan polisler takviye ekip istedi. Fırat Altun balkondan eşyaları atmaya devam edince polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Evdeki turşu bidonu, bıçak, çatal, yiyecekleri sokağa atan ve elinde bıçak bulunan Fırat Altun´a müdahale için olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Konuşarak ikna edilmeye çalışılan şüpheli, polislerin eve girmesini engellemek için kapının arkasına buzdolabı, koltuk ve dolaplardan barikat kurdu.

        Kapıda bekleyen polislerden biri, Fırat Altun´un attığı çamaşır suyunun gözüne gelmesi nedeniyle ambulansta tedavi edildi. Özel harekat polisinin üniformasında çamaşır suyu kaynaklı lekeler oluştu. Bu sırada yandaki binanın çatısına da müdahale için keskin nişancı yerleştirildi. Bu sırada sokağa eşyaları atmaya devam eden Fırat Altun´a müdahale için evin içerisine biber gazı atıldı. Biber gazından etkilenen polislere çevredekiler balkonlarından poşet içerisinde su sarkıtarak yardımcı olmaya çalıştı. Yaklaşık 4 saat süren olay sonunda Fırat Altun, sağ bacağından vurularak yakalandı. Yaralanan Fırat Altun sağlık ekiplerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Bu sırada gazdan etkilenen bina sakinleri ise ambulansta tedavi edildi. Fırat Altun, hastanedeki müdahaleye rağmen dün gece yaşamını yitirdi.

        GEÇEN YIL DA 2 POLİSİ YARALAMIŞ

        Fırat Altun´un, geçen sene yine aile içi şiddet ihbarına giden motorize yunus ekibinde görevli polislerden birinin düşürdüğü tabancayla ateş ederek 2 polisi yaraladığı öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ görüşmesi başladı
        Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ görüşmesi başladı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        İSKİ son veriyi açıkladı! İşte barajların doluluk oranı!
        İSKİ son veriyi açıkladı! İşte barajların doluluk oranı!
        Karabağ'daki ateşkesin ardından Ermenistan'da protesto
        Karabağ'daki ateşkesin ardından Ermenistan'da protesto
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        "Pes" dedirten olay! 92 yaşında eşini öldürdü!
        "Pes" dedirten olay! 92 yaşında eşini öldürdü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Günde 30 dakika önerisi! Alzheimer'dan koruyor!
        Günde 30 dakika önerisi! Alzheimer'dan koruyor!
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        'Pompalı' dehşeti! Kavgayı ayıranı da vurdu!
        'Pompalı' dehşeti! Kavgayı ayıranı da vurdu!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        2 bölge için sağanak uyarısı
        2 bölge için sağanak uyarısı
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!

        Benzer Haberler

        Abdülhamid Han sondaj gemisine düşen ala doğana helikopterli sevk
        Abdülhamid Han sondaj gemisine düşen ala doğana helikopterli sevk
        Otizmli çocuklarını bırakacak yer bulamayınca her yere minibüsüyle götürüyo...
        Otizmli çocuklarını bırakacak yer bulamayınca her yere minibüsüyle götürüyo...
        Türkiye'nin hayvan varlığı, 30 yılda 194 milyon arttı
        Türkiye'nin hayvan varlığı, 30 yılda 194 milyon arttı
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri
        Bıçakla annesini rehin alıp çamaşır suyuyla polisleri engelleyen şüpheli ba...
        Bıçakla annesini rehin alıp çamaşır suyuyla polisleri engelleyen şüpheli ba...
        ATSO Başkanı Ali Bahar: "OVP'yi yüzde 100 destekliyoruz"
        ATSO Başkanı Ali Bahar: "OVP'yi yüzde 100 destekliyoruz"