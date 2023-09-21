Tüple ısıttığı top mermisinin patlamasıyla yaşamını yitirdi

ANTALYA'dahurdacılık yapan Eyüp Doğan (34), falezlerde bulup içerisindeki maddelerin para edeceğini düşünerek piknik tüpüyle ısıttığı top mermisinin patlamasıyla yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3403 Sokak´taki bir evde meydana geldi. Hurdacılık yapan Eyüp Doğan, bir süre önce falezlerde top mermisi buldu. Doğan, dün akşam saatlerinde içerisindeki maddelerin para edeceğini düşünerek evinin balkonunda piknik tüpüyle ısıttığı top mermisinin patlamasıyla hayatını kaybetti.

Mahallelinin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Eyüp Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Patlamanın şiddetiyle, Doğan'ın 8-9 yaşlarındaki kızı Z.D. de alnından hafif yaralandı.

Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemede bulundu. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Doğan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. Kızı ise hastaneye götürüldü. Eyüp Doğan'ın boşandığı ancak birlikte yaşadığı H.D. de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

'MAYIN PATLADI DEDİLER'

Mahallede oturan Mehmet Kahraman, "Maçtan gelmiştik. O sırada bir patlama sesi geldi. Kadın feryat ediyordu. 'Bir mayın patladı' dediler. Bilmiyorduk ne olduğunu. Sonra polisler geldi, olay yeri inceleme geldi. Sonra dediklerine göre bir mermi varmış, top mermisi. Onu eritip içindeki değerli maddeleri alacakmış. Eşi iyi durumda. Kiracıymış, herhalde hurda işi yapıyormuş" diye konuştu.