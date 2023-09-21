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        Tüple ısıttığı top mermisinin patlamasıyla yaşamını yitirdi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 15:45 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:50
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        Tüple ısıttığı top mermisinin patlamasıyla yaşamını yitirdi (2)
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        CENAZESİMORGDANALINDI

        Antalya'da falezlerde bulup içerisindeki maddelerin para edeceğini düşünerek piknik tüpüyle ısıttığı top mermisinin patlamasıyla yaşamını yitiren Eyüp Doğan'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Cenazeyi almaya gelenler arasında yer alan boşandığı H.D. ile çiftin kızları Z.D.'nin üzgün olduğu görüldü. Cenaze, defnedilmek üzere Gaziantep'e götürüldü.

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