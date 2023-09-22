Antalya'daki 30 bin gıda işletmesine 1 ayda 45 bin denetim ANTALYA'daki30 bin gıda işletmesine 1 ayda 45 bin denetim yapıldı, 400'üne eşit tutarda ceza yazıldı. Kent merkezindeki zincir markete düzenlenen şok uygulamada da ürünler tek tek incelendi.

ANTALYA'daki30 bin gıda işletmesine 1 ayda 45 bin denetim yapıldı, 400'üne eşit tutarda ceza yazıldı. Kent merkezindeki zincir markete düzenlenen şok uygulamada da ürünler tek tek incelendi.

Turizm kenti Antalya'da 30 bine yakın gıda işletmesi bulunuyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen denetimlere ek olarak şok denetimler de yapılıyor. Sadece 1 aylık sürede 30 bin gıda işletmesine 45 bin denetim gerçekleştirildi. Kurallara uymayan, uymamakta ısrarcı olan işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

SOĞUK ZİNCİRE DİKKAT

Antalya'nın sıcak iklime sahip olması nedeniyle gıda kontrol ekipleri numune alırken özellikle şarküteri ürünlerine dikkat ediyor. Soğuk zincirin bozulup bozulmadığı ve şarküteri muhafaza edilirken ortam ısısının uygunluğu ayrıca kontrol ediliyor. Dolapların 4 derecenin üzerinde olmaması için ölçümlerle kontrol ediliyor. Ürünlerin son kullanım tarihine de ayrıca dikkat edilip, birer örnek alınarak incelenmesi için laboratuvara gönderiliyor.

'SAĞLIĞI TEHDİT DEVAM EDERSE İŞLETME KAPATILIYOR'

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Erdem Özmen ve kontrol ekibi, Konyaaltı ilçesindeki zincir marketin şubesinde şok uygulama yaptı. Özmen, kentte ara vermeksizin incelemeler ve şok uygulamalar yaptıklarını belirtti. Ekibin özellikle son kullanım tarihi, ürünlerin muhafaza ediliş şekli gibi kriterleri dikkatlice incelediğini belirten Özmen, "30 bine yakın gıda işletmesi var Antalya'da. 1 aylık sürede 45 bin denetim yaptık. 400 işletmeye cezai işlem uygulandı. 10 bin liradan başlayan cezalar 1 milyonları da geçebiliyor. İşletme halk sağlığını tehdit etmeye devam ederse işletme kalıcı olarak kapatılıyor" dedi.