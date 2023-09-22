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        Ayı ile 2 yavrusu, zirvede görüntülendi

        ANTALYA'daGidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, ayı ile 2 yavrusu dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 14:21 Güncelleme: 22.09.2023 - 14:25
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        Ayı ile 2 yavrusu, zirvede görüntülendi
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        ANTALYA'daGidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, ayı ile 2 yavrusu dronla görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerinin Akseki'de Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisindeki koruma, kontrol ve yaban hayatı gözlem çalışması sırasında anne ayı ve iki yavrusu görüntülendi. Bölgenin en zengin ve önemli yaban hayatına sahip sahalardan olan Gidengelmez Dağları'nın zirvesindeki kayalıklarda ayılar dronla kayıt altına alındı.

        Antalya ve Konya illeri sınırlarındaki Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın toplam büyüklüğü, 16 bin 134 hektar. Konya'da kalan alanı 3 bin 104 hektar. 2005 yılında Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak tescil edilen bölgede, 2019 envanterine göre 411 civarında yaban keçisinin yaşadığı tespit edildi. Antalya'da Akseki ilçesi sınırları içinde yer alan Gidengelmez Dağları esas alınarak düzenlenen bu saha, başta dağkeçisi, ayı, domuz, tavşan, tilki ve porsuk varlığına sahip. Tırmanması oldukça zor olan Gidengelmez Dağları´nın doğası, bu sahaya ayrı bir çekicilik kazandırıyor.

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