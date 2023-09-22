Osman'ın bağışlanan kalbi, cana can kattı

AYDIN´ınNazilli ilçesinde, motosikletle otomobile çarptıktan sonra kamyonun altına sürüklenerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Osman Başpınar'ın (24) kalbi, Antalya'da kalp yetmezliği yaşayan Kerim Gökkurt'a (54) başarıyla nakledildi.

Kaza, 13 Eylül´de sabah saatlerinde Beydağı- Nazilli yolu üzerinde meydana geldi. Cam fabrikasında çalıştığı öğrenilen Osman Başpınar, Bekirler Mahallesinden Kuyucak yönüne motosikletle giderken önce karşı yönden gelen otomobille çarpışıp ardından kamyonetin altına sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Başpınar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Başpınar'ın tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine ailesi organların bağışlanmasını istedi. Organların bağışa uygun olup olmadığının belirlenmesi için yapılan tetkiklerden sonra kalp, karaciğer ve 2 böbreğinin bağışlanmasına karar verildi. Başpınar´ın kalbi Antalya´ya, 2 böbreği İstanbul'a, karaciğeri ise Denizli´de organ bekleyen hastalara gönderildi.

KALBİ BAŞARIYLA NAKLEDİLDİ

Osman Başpınar'ın kalbi, dün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Başpınar'ın kalbi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından Antalya'da kalp yetmezliği yaşayan Kerim Gökkurt'a başarıyla nakledildi. Gökkurt'un tedavisi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde devam ediyor.