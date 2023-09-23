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        Likya'nın tarihine ışık tutacak kitabe

        ANTALYA'nınDemre ilçesindeki Aziz Nikolaos Kilisesi kazılarında geçen sezon bulunan kitabelerde, Likya tarihine ışık tutacak bilgilere ulaşıldı. Kazı başkanı Doç. Dr. Ebru Fatma Fındık, bulunan bir kitabenin üzerinde antik kentin ismi Myra ve kentin koruyucu tanrıçası Artemis Eleutheria'nın isminin geçtiğini belirterek, "Yazıttan bu mezarın Demetrios'un kızı Hellas için yaptırıldığı ve onun mezarına zarar verecek kişinin yasalara göre 3 bin dinar para cezasını ödemek zorunda kalacağı bilgisine ulaşıldı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 13:24 Güncelleme: 23.09.2023 - 13:25
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        Likya'nın tarihine ışık tutacak kitabe
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        ANTALYA'nınDemre ilçesindeki Aziz Nikolaos Kilisesi kazılarında geçen sezon bulunan kitabelerde, Likya tarihine ışık tutacak bilgilere ulaşıldı. Kazı başkanı Doç. Dr. Ebru Fatma Fındık, bulunan bir kitabenin üzerinde antik kentin ismi Myra ve kentin koruyucu tanrıçası Artemis Eleutheria'nın isminin geçtiğini belirterek, "Yazıttan bu mezarın Demetrios'un kızı Hellas için yaptırıldığı ve onun mezarına zarar verecek kişinin yasalara göre 3 bin dinar para cezasını ödemek zorunda kalacağı bilgisine ulaşıldı" dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya'nın Demre ilçesinde yürütülen Aziz Nikolaos Kilisesi kazılarında kentin tarihine ışık tutan yeni verilere ulaşılıyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim üyesi, kazı başkanı Doç. Dr. Ebru Fatma Fındık, kilisedeki kazılarda bugüne kadar bulunan çok sayıda kitabenin Viyana Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Thomas Corsten tarafından okunup tercüme edildiğini belirtti. 

        2023 yılı sezonundaki bilimsel çalışmalarda geçen sezon bulunan bir kitabenin hayli ilginç sonuçlar verdiğini aktaran Doç. Dr. Fındık, kitabe hakkında Prof. Dr. Thomas Corsten ile Hamburg Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kaja Harter-Uibopuu'nun araştırma yürüteceğini bildirdi. Mezar kitabeleri üzerinde antik kentin ismi Myra ve kentin koruyucu tanrıçası Artemis Eleutheria'nın isminin geçmesinin kendilerini çok heyecanlandırdığını söyleyen Doç. Dr. Fındık, "Yazıttan bu mezarın Demetrios'un kızı Hellas için yaptırıldığı ve onun mezarına zarar verecek kişinin yasalara göre 3 bin dinar para cezasını ödemek zorunda kalacağı bilgisine ulaşıldı" dedi.

        Antik dönemde mezarları soygunculara karşı korumak için birtakım kanunlar bulunduğunu anlatan Doç. Dr. Fındık, "Bu kanunlar elbette antik dönemde geçerli olmuş. Sonradan Bizans bu mezarları (lahitleri) tahrip ederek parçalarıyla kiliselerini ve diğer yapılarını inşa etmekten kaçınmamıştır. Bu nedenle ziyaretçiler dolaşırken kilisenin duvarlarında ya da zeminde pek çok lahit yazıtı ile karşılaşabilir. Kitabelerin okunması bizim için çok önemli, çünkü yaklaşık 2 bin yıl önceki Myralılar hakkında en doğru bilgileri yazıtlardan öğreniyoruz. Umarız gelecekte Myra kitabeleri bir araya getirilerek kentin tarihi yazılı belgeler ışığında yazılmaya devam eder" diye konuştu.

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