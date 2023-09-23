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        Serik Belediyespor takım otobüsü, otomobille çarpıştı: 1 yaralı

        SERİKBelediyespor kafilesini taşıyan otobüs, karşılaşmanın oynanacağı stada giderken kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 16:00 Güncelleme: 23.09.2023 - 16:05
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        Serik Belediyespor takım otobüsü, otomobille çarpıştı: 1 yaralı
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        SERİKBelediyespor kafilesini taşıyan otobüs, karşılaşmanın oynanacağı stada giderken kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, Karacabey Belediyespor ile oynayacağı maç için polis eskortu eşliğinde tesislerden yola çıktı. İsmail Oğan Stadyumu'na ilerleyen takım otobüsü Antalya- Alanya D400 kara yolu Gedik kavşağında kaza yaptı. Mustafa Çalışkan (33) yönetimindeki otobüs, Ahmet Nizam'ın (20) kullandığı 07 YN 349 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Nizam yaralandı.

        Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Nizam, sağlık ekipleri tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Serik Belediyespor kafilesindeki futbolcu ve teknik ekip kaza yerine gelen başka otobüsle stada gitti. Serik Belediyespor Kulüp Başkanı İbrahim Şahin de kaza yerine geldi.

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