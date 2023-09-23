Antalyaspor - Samsunspor: 2-0
STAT:CorendonAirlines Park
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ogün Kamacı, Mert Bulut
ANTALYASPOR: Helton Leite- Bünyamin Balcı (Dk. 76 Safuri), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel (Dk. 60 Erdoğan Yeşilyurt), Van de Streek (Dk. 90+2 Bytyqi), Larsson (Dk. 90+2 Bahadır Öztürk), Buksa
SAMSUNSPOR: Szumki- Zeki Yavru (Dk. 79 Schindler), Van Drongelen, Satka, Bola (Dk. 45+1 Soner Gönül), Emre Kılınç (Dk. 65 Fofana), Tait (Dk. 79 Ercan Kara), Osman Çelik, Ntcham (Dk. 65 Muhammed Gümüşkaya), Holse, Dimata.
GOLLER: Dk. 10 - Dk. 18 Jehezkel (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Bünyamin Balcı, Jehezkel (Antalyaspor), Dimata (Samsunspor)
Antalyaspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında oynadığı maçta Samsunspor'u Jehezkel'in golleriyle 2-0 yendi. Kırmızı-beyazlılar, Samsunspor karşısında bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
8'inci dakikada Zeki Yavru'nun havadan uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Dimata'nın sol ayağıyla yaptığı vuruş kale direğinin dibinden auta çıktı.
10'uncu dakikada Antalyaspor'un sol kanattan atağında Saric'in çizgiden yaptığı ortayı Samsunspor savunması uzaklaştırmak isterken seken topu önünde bulan Jehezkel'in sol ayağıyla gelişine vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
18'inci dakikada Adam Buksa'nın sol kanattan ortasında ceza alanı içinde topu kontrol eden Jehezkel'in sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumki'nin müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-0.
34'üncü dakikada orta sahada topu kapan Antalyaspor hızlı atağa çıkarken Saric'in derinlemesine pasında ceza alanı içinde topla buluşan Van de Streek'in vuruşu yandan auta gitti.
45'inci dakikada Jehezkel'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Van de Streek'in sert şutu yan direğe çarparak auta çıktı.
73'üncü dakikada Fofana rakiplerini geçerek sıfır noktasına indi. Burada yaptığı ortaya iyi yükselen Dimata'nın kafa vuruşu ağlara giderken Güray'ın gol çizgisinde son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.
85'inci dakikada oluşan karambolde ceza alanı içinde topu önünde bulan Van de Streek'in şutunu kaleci kurtardı.
89'uncu dakikada Fofana'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisi altı pas içerisinde iyi yükselen Schindler'in kafa vuruşu yandan auta gitti.
Mücadele Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Öte yandan mücadele oynandığı esnada bir taraftar ise tribünlerden düştü. Sağlık ekiplerinin sedyeye aldığı taraftar ambulansta tedavi altına alındı.
DHA-Spor - Türkiye-Antalya - ADEM AKALAN
2023-09-23 22:10:12