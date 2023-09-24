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        Validen, hamamdaki 768 yıllık kalp figürüne 'Hassas dokunun' talimatı

        ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, tarihi hamamda 768 yıllık kalp figürünü ortaya çıkaran restorasyon ekibine, 'Kalbe hassas dokunun' talimatı verdi. Hamamda bulunan, kadınlar ve erkekler için ayrılan 2 geçit de restorasyon projesine alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 10:56 Güncelleme: 24.09.2023 - 11:00
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        Validen, hamamdaki 768 yıllık kalp figürüne 'Hassas dokunun' talimatı
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        ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, tarihi hamamda 768 yıllık kalp figürünü ortaya çıkaran restorasyon ekibine, 'Kalbe hassas dokunun' talimatı verdi. Hamamda bulunan, kadınlar ve erkekler için ayrılan 2 geçit de restorasyon projesine alındı.

        Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararınca Cumhuriyet Meydanı'ndaki Mevlevihane'de yer alan Selçuklu Hamamı'nda başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Hamamın giriş kısmında 2017 yılında 70 santimetre boyunda, 50 santimetre genişliğinde duvara işlenmiş halde bulunan 768 yıllık kalp figürü, çalışmalar kapsamında yakından inceleniyor. Kalp figürü, üzerini kapatan betondan arındırıldı. Restore edilecek kalp figürüne ilişkin Vali Hulusi Şahin'in 'kalbe hassas dokunun' talimatını verdiğini belirten Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu ve restorasyon uzmanı Cemil Karabayram, çalışmanın kısa sürede başlayacağını belirtti. 

        Dönemin hamam yapılarında kalp figürünün bulunmadığını belirten Karabayram, "Neden bu kalp var? Bunun özel olarak yapıldığını düşünüyoruz. Antalya Valisi Hulusi Şahin, 'Bu kalbe dokunalım, kalbi koruyalım' dedi. Burada hummalı bir çalışma başlayacak önümüzdeki günlerde" diye konuştu. 

        'ŞİFA VE BİR AŞK İÇİN YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

        Karabayram, kalbin bulunduğu alanın bir hamam olduğunu ve hamamların temizlenme, arınma mekanları olduğunu, kalbin de ruhen arınma ve temizlenme manasıyla buraya yapılmış olabileceğini düşündüklerini söyledi. Karabayram, "Ya birine bir aşk var ya da bir şifa bulma anlamında kalp hastalarına yönelik bir tasvir yapıldı. Bununla ilgili bir kaynak ne yazık ki yok" dedi.    

        HAMAMA GİDEN 2 GİZLİ GEÇİT ORTAYA ÇIKARILDI

        Ayrıca hamamın restorasyon çalışmasında 2 gizli geçit bulundu. Toprakla dolu olan alan temizlendikten sonra hamam içerisine giriş ve çıkış şeklinde 2 geçit bulan restorasyon ekibi, bu geçitleri de yakından inceleyip restore edecek. Cemil Karabayram, "Projede bu geçiş alanları da aktif olacak. Hamama ayrı bir giriş kapısı olduğu ortaya çıktı. Yüzyıllardır toprağın altındaydı. Hamamın hem kadınlar hem erkekler bölümü için kullanıldığı düşünülebilir" diye konuştu.

        DHA-Genel - Türkiye-Antalya - Alparslan ÇINAR

        2023-09-24 10:55:34

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