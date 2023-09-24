Milli Mücadele'ye tanıklık eden kapı, pazarın ortasında kaldı

ANTALYA'dakaynaklara göre Milli Mücadele sürecinde toplantılara ev sahipliği yapan Osman Ağa'nın narenciye bahçesinin tarihi kapısı, semt pazarının ortasında kaldı. Haftada 2 gün pazar kurulan kapının etrafı yakın zamanda tel örgüyle çevrildi.

Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde cuma ve pazar günleri boşluk alanda kurulan semt pazarının ortasında bulunan tarihi kapı, yüzlerce yıl öncesine dayanan ve kaynaklara göre Milli Mücadele sürecinde toplantıların yapıldığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün de ziyarette bulunduğu Osman Ağa'nın narenciye bahçesinin kapısı olarak biliniyor. Üzerindeki işlemelerin bir bölümü hala duran tarihi kapının çevresine şimdilerde ise haftada 2 gün semt pazarı kuruluyor. Pazarcıların açtığı şemsiyelerin, park eden araçların arasında kalan ve yakın zamanda etrafı çitlerle çevrilen kapının etrafında ise çöpler ve yabani otlar bulunuyor.

`KAPI HALA HAYATIN İÇERİSİNDE AYAKTA DURUYOR´

Tarihi kapıyla ilgili bilgi veren araştırmacı ve yazar Boran Eser Kavaz, "Bu kapı Antalya'da şehrin içinde pazar yerinin ortasında kalmış. Yakın zamana kadar çevresindeki tel örgü de yoktu. Osman Ağa'nın bahçesinin kapısı. Atatürk Antalya'ya geldiğinde narenciye ile ilgili çalışmalar yaparken burayı da geziyor. Narenciyeye önem veriyor çünkü Rusya'ya yaptırılan ağır sanayi fabrikaları portakal, mandalina göndererek yaptırıyoruz. Kapı hala hayatın içerisinde ayakta duruyor. Etrafında çocuklar geziyor, oyun oynuyor" dedi.

`KAPI, MÜCADELE SÜRECİNE DESTEK VERENLERİN TOPLANDIĞI YERİN GİRİŞİ´

Kapının önemli bir değere sahip olduğunu belirten Kavaz, "Atatürk buraya gelip hem Osman Ağa'nın bahçesini geziyor hem de burayı onurlandırıyor çünkü Osman Ağa Antalya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çatısı altında yapılan toplantılara ev sahipliği yapıyor. Burada özel çalışmalar yapılıyor. Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra Ankara'ya ulaşmak için bütçeye ihtiyaç duyuluyor. Atatürk Antalya'ya yazıyor ve maddi destek istiyor. Antalya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti de bu sürece destek veriyor. Bu görüşmelerin tamamı burada yapılıyor. Burası sadece bir bahçenin kapısı değil, Milli Mücadele sürecine destek veren insanların toplandığı yerin girişi" diye konuştu.