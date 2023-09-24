'Kanun Hükmü' belgeselinin yarışmadan çıkartılmasına tepki BUyıl 60'ıncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması filmlerinden 'Kanun Hükmü'nün, filmde yer alan bir kişiyle ilgili yargı sürecinin devam ettiği gerekçisiyle yarışma programından çıkartılmasına tepki gösteren yönetmen Nejla Demirci, "Bu yaşanan, belgesel sinemaya bir darbedir" dedi. Festivalin jüri üyeleri de ortak bir açıklamayla kararı protesto etti.

BUyıl 60'ıncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması filmlerinden 'Kanun Hükmü'nün, filmde yer alan bir kişiyle ilgili yargı sürecinin devam ettiği gerekçisiyle yarışma programından çıkartılmasına tepki gösteren yönetmen Nejla Demirci, "Bu yaşanan, belgesel sinemaya bir darbedir" dedi. Festivalin jüri üyeleri de ortak bir açıklamayla kararı protesto etti.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan ve bu yıl 60'ıncısı gerçekleşecek Antalya Altın Portakal Film Festivali, 7-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalde, yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek 'Ulusal Belgesel Film Yarışması'na 56 başvuru arasından 8 film seçkiye alındı. Serdal Doğan'ın yönettiği 'Anlatsam Film Olur', Nick Read ve Ayşe Toprak'ın birlikte yönettikleri 'Benim Adım Mutlu', İpek Kent ve Efe Öztezdoğan'ın birlikte yönettikleri 'Eclipse', Ömer Gümüşer'in yönettiği 'Ege Güneşi', Münir Alper Doğan'ın yönettiği 'Felsefe', Nejla Demirci'nin yönettiği 'Kanun Hükmü', Burcu Melekoğlu ve Vuslat Karan'ın birlikte yönettikleri 'Mavi Kimlik' ile Cenk Kaptan'ın yönettiği 'Sen Kimsin?', bu yıl Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 'Altın Portakal' için yarışacak filmler olarak açıklandı. Antalya Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, 'Kanun Hükmü' filminde yer alan bir kişi ile ilgili yargı sürecinin devam ettiği gerekçisiyle filmin yarışma seçkisinden çıkarıldığını açıkladı.

'BELGESEL SİNEMAYA DARBEDİR'

Bu karara, belgesel filmin yönetmeni Nejla Demirci tepki gösterdi. Kararı sinema ve belgesellere yapılan bir darbe olarak nitelendiren yönetmen Demirci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kanun hükmünde kararnameler ile kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin ve öğretmen Engin'in ihraç sonrası gösterdikleri mücadeleyi anlatan Kanun Hükmü/ TheDecree belgeselimiz ani bir karar ile 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma Seçkisinden kaldırıldı. Doktor Yasemin Demirci ve Öğretmen Engin Karataş hakkında kesinleşmiş herhangi bir yargılama söz konusu değilken, festival mazeret olarak belgeselin bir karakterinin yargı sürecinde olduğunu iddia ediyor. Belgeselimiz henüz yapım aşamasındayken yapımı yasaklanmış ve bu sebep ile yargıya başvurmuştuk. Nihayetinde AYM eserimi ifade özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdi ve tarafıma tazminat ödenmesine karar verildi. Sinema faaliyetini topluma aktarmak için yola çıkmış bir festivalim 60. yılında doğru olmayan ve dahi doğru olsa bile kendisini ilgilendirmeyen bir yargı süreci işten ayrılma işleminin hukuka aykırılığı ile ilgilidir. Filmler sadece toplumu bilgilendirme amaçlıdır. Bu yaşanan hukuksuz, açık seçik sansürün muhatabı sanat özgürlüğünden yararlanması gereken Türkiye toplumudur. Hukuk, demokrasi isteyen Türkiye toplumu mağdur edilmiştir. Bu yaşanan belgesel sinemaya bir darbedir. Bunun sorumlusu Antalya Altın Portakal Film Festivalidir."

JÜRİLERDEN KARARA TEPKİ

60. Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması, Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması ve Belgesel Film Yarışması Seçici Kurulu jüri üyeleri, Nejla Demirci'nin belgeselinin yarışma programından çıkarılmasını şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladıklarını belirterek ortak basın açıklaması yaptı. Demet Akbağ, Ayşegül Aldinç, Onur Saylak, Özcan Alper, Mehmet Günsür, Ali Aga, Sema Kaygusuz, Behiç Ak, Zeynep Dadak, Deniz Tortum, Elif Refiğ, Hazar Ergüçlü, Paolo Bertolın, Ali Ercivan, Hakan Bıçakçı, Anna Maria Aslanoğlu, Ezel Akay, Engün Palabıyık, Senem Erdine ve Ahmet Gürata'nın isimlerinin yer aldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Filmlerde suç unsuru arayan bu bakışı ve sansür yaptırımının normalleşmesini kabul etmiyoruz. Yıllardır süren Antalya Altın Portakal Film Festivali geniş bir mutabakatla topluma aittir. Demokratik ilkelerden, ifade özgürlüğünden ödün veremez. Bu bağlamda sanatçılar için güvenli bir alan olmaya devam etmesi yaşamsaldır. Jüri üyeleri olarak bizler de meslektaşlarımızla yan yana durmayı görev biliyoruz. Aşağıda imzası bulunan jüri üyeleri olarak, 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki görevimizi, 'Kanun Hükmü' filminin Belgesel Yarışma seçkisine geri alınmasıyla yerine getirebileceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz."

ALPER'DEN DEMİRCİ'YE DESTEK

59. Altın Portakal Film Festivali'nde 'Kurak Günler' filmi ile 9 ödüle layık görülen ve En İyi Yönetmen ödülünü alan yönetmen Emin Alper de Nejla Demirci'nin açıklamalarına destek çıktı. Alper, sosyal medya hesabından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni etiketleyerek, karara tepki gösterdi. Emin Alper, "Sayın Böcek, binlerce insan yerel seçimlerde CHP'ye daha iyi çöp toplasın diye değil bu baskı ortamında biraz nefes alabilme imkanı tanısın diye oy veriyor. KHK'lı mağdurların hak mücadelesinin anlatıldığı bir belgeselin Antalya Film Festivali belgesel yarışmasından çıkarılması akıl almaz bir sansürdür. Bu kararı derhal geri alınız" dedi.