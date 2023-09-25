Selahattin Baki'den Alanyaspor maçındaki hakem yönetimine tepki Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Attığımız nizami gol ve demin size verdiğim örnekleri bize yaşatan hakemin bile tereddütsüz verdiği golü 3 dakika 44 saniye iptal etmek için niye uğraşıldı. Neler arandı? Ve niye bu detaylar ve dinamikler aranıyor? Bunların da artık TFF yetkileri tarafından Fenerbahçe camiasına ve futbol kamuoyuna cevaplandırılması gerekiyor. Ve bu cevapları bekliyoruz" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Attığımız nizami gol ve demin size verdiğim örnekleri bize yaşatan hakemin bile tereddütsüz verdiği golü 3 dakika 44 saniye iptal etmek için niye uğraşıldı. Neler arandı? Ve niye bu detaylar ve dinamikler aranıyor? Bunların da artık TFF yetkileri tarafından Fenerbahçe camiasına ve futbol kamuoyuna cevaplandırılması gerekiyor. Ve bu cevapları bekliyoruz" dedi.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Baki, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözlerine takımı tebrik ederek başlayan Selahattin Baki, "Resmi maçlarımızda 12´de 12 yaptık. İsmail hocamızı, oyuncularımızı, teknik ekibimiz ve de her hafta takımla beraber coştukça coşan muhteşem taraftarımızı da, böyle eski günlerden esintiler gelmeye başladı. Bu da camiamızı ve takımımızı ayrı mutlu ediyor. Bugün 90 dakika yaşanan bazı gelgitlere rağmen hiç maçtan kopmayan ve devamlı takımı desteklemeye odaklanan bir Fenerbahçe tribünü vardı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Hocamızı ve takımımızı tebrik ederek sözlerime başlıyorum. Çünkü 12´de 12 Fenerbahçemiz adına son derece başarılı başlangıç" diye konuştu.

"GAYET ZORLAMA ŞEKİLDE KAPTANIMIZ DZEKO VE İRFAN CAN'A KARTLAR GÖSTERİLDİ"

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın yönetimini eleştiren Baki, şu ifadeleri kullandı:

"Sahadaki futbola ve hakem yönetimine gelirsek, bugün yorum yapmak yerine bazı tespitlerde bulunmak istiyorum. İlk 5 hafta, `Konuşmayalım, konuşmayalım´ diye kendi aramızda da kendimizi telkin ediyorduk. `Sahada kalmaya çalışalım´, ara ara denk geldiğimizde rakip yöneticilerle de konuştuğumuz zaman `Bu sene biraz daha futbol konuşsun, bizler konuşmayalım´ diye her ne kadar aramızda telkinlerde bulunsak da artık öyle şeyler oluyor ki insan en azından bazı doneleri ortaya koymak istiyor. Bugün net şekilde Szymanski´ye verilmeyen penaltı, gayet normal pozisyonda %100 diyebileceğimiz bir gol pozisyonuna çıkarken takımın atağının kesilmesi. Gayet zorlama şekilde Kaptanımız Dzeko ve İrfan Can´a kartlar gösterildi. Yine ne hikmetse Fenerbahçe´ye nasip olan gereğinden fazla uzun süren ve insanların sinir uçlarıyla oynayan VAR araştırması. Biz daha önce 9 saniyede penaltısı iptal edilmiş, 4 dakika 17 saniye aranarak golü iptal edilmiş bir camiayız. Bugün de attığımız nizami gol ve demin size verdiğim örnekleri bize yaşatan hakemin bile tereddütsüz verdiği golü 3 dakika 44 saniye iptal etmek için niye uğraşıldı. Neler arandı? Ve niye bu detaylar ve dinamikler aranıyor? Bunların da artık TFF yetkileri tarafından Fenerbahçe camiasına ve futbol kamuoyuna cevaplandırılması gerekiyor. Ve bu cevapları bekliyoruz."

"TÜRKİYE LİGİ ŞU ANDA KONUŞULAN BİR LİG HALİNE GELDİ"

Süper Lig'de birçok takımın Türkiye'ye önemli isimler getirdiğini vurgulayan Selahattin Baki, "Türkiye Ligi şu anda konuşulan bir lig haline geldi, Avrupalılar tarafından da. Bugün bazı oyuncularımız yani en üst seviyeyi görmüş Avrupa´da, ciddi istatistikler, ciddi kariyerler yapmış oyuncularımız şunu dediler: `Biz, hayretler içerisindeyiz´. Dün kampta da rakibimizin maçını beraber seyrettik ve aradaki niyet farkı gerçekten insanı hayret ettiriyor. Yaratılan penaltılar, yaratılan lehte pozisyonlar ve bugün bizim başımıza gelenler. Dolayısıyla hakemlerin Türk futbolunu da bu şekilde temsil etmemesi gerekiyor. Bu kadar büyük, değerli, kariyerli isimler gelmiş, Türkiye Ligi konuşulmaya başlanmış ki uzun bir süre sonra. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar ediyorum; yorum yerine tespitlerde bulunmayı bugün daha uygun gördük. Ama Fenerbahçe camiası için yorum yapma hakkımız her zaman saklıdır" değrlendirmesinde bulundu.

"AVRUPA'DAKİ ÜST DÜZEY LİGLERDE VAR İNCELEMESİ AŞAĞI YUKARI NE KADAR SÜRÜYOR?"

Sarı-lacivertli takımın galibiyet golünde VAR incelemesinin uzun sürmesine dair konuşan Baki, "Cevabını ben biliyorum ama sizin de bir bakmanızı rica edeceğim. Mesela Avrupa'daki üst düzey liglerde VAR incelemesi aşağı yukarı ne kadar sürüyor? Buna bir bakmanızı istiyorum. Ona baktığınız zaman bizdeki bu 3 dakika 44 saniyelerin, 4 dakika 17 saniyelerin ne kadar aslında vahim, ne kadar yanlış ve ne kadar taraflı olduğunu gözler önüne serecektir. O konuda da bütün medya mensuplarından ricam odur. Bütün medya mensuplarından rica ediyorum, bu benim verdiğim donelerle alakalı, objektif bir şekilde yani Türk futbolunun bekası için yorum yapmalarını ve bu işin dibine inmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Selahattin Baki'nin açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Antalya / Alanya - Alkın Biricik

2023-09-25 00:14:02