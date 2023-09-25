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        Antalya'da düşen yamaç paraşütündeki Belaruslu turist hayatını kaybetti

        ANTALYA'nınAlanya ilçesinde yamaç paraşütüyle ağaçlık alana düşen Belarus uyruklu D.S. isimli kadın turist hayatını kaybetti, tandem pilotu A.Ş. ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 10:06 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:10
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        Antalya'da düşen yamaç paraşütündeki Belaruslu turist hayatını kaybetti
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        ANTALYA'nınAlanya ilçesinde yamaç paraşütüyle ağaçlık alana düşen Belarus uyruklu D.S. isimli kadın turist hayatını kaybetti, tandem pilotu A.Ş. ise yaralandı.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Dinek Mahallesi'nde bulunan 800 metrelik Yassıtepe'de meydana geldi. Yamaç paraşütü pilotu A.Ş., Belarus uyruklu D.S. isimli kadın ile yamaç paraşütüyle ikili uçuş yapmak için atlayış yaptı. Havada süzülen paraşüt, bir süre sonra irtifa kaybederek ağaçlık alana düştü. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde D.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan paraşüt pilotu ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. D.S.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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