28 öğrencisine istismar sanığı öğretmenin 636 yıl hapis kararı, 12 çocuk yönünden bozuldu ANTALYA´daöğretmen olarak görev yaptığı ilkokulda 28 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla toplam 636 yıl hapis cezası alan Mahmut Aydın Köksar´ın mahkumiyet kararı, Yargıtay tarafından 12 çocuk için bozuldu. Geçen sene 6 çocuk yönünden rapor eksikliğinden bozulan karar ile yeniden yargılanmaya başlayan Köksar´ın davası, Yargıtay´dan dönen 12 çocuğun dosyasıyla birlikte görülecek.

ANTALYA´daöğretmen olarak görev yaptığı ilkokulda 28 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla toplam 636 yıl hapis cezası alan Mahmut Aydın Köksar´ın mahkumiyet kararı, Yargıtay tarafından 12 çocuk için bozuldu. Geçen sene 6 çocuk yönünden rapor eksikliğinden bozulan karar ile yeniden yargılanmaya başlayan Köksar´ın davası, Yargıtay´dan dönen 12 çocuğun dosyasıyla birlikte görülecek.

Kepez ilçesindeki bir ilkokulda 6 yıl önce öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen Mahmut Aydın Köksar, Antalya 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesi´nde yargılandığı davada, 27 çocuğa karşı `nitelikli cinsel istismar´ suçunu işlediği gerekçesiyle, hiçbir indirim uygulanmadan toplam 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, öğretmenlikten de men edilen Mahmut Aydın Köksar´a, aynı dosya kapsamında geçen yıl 1 çocuğa daha benzer suçu işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verildi. Toplamda 636 yıl cezaya çarptırılan Mahmut Aydın Köksar´ın dava dosyası, 6 çocuğun raporunun eksik olması nedeniyle istinaftan döndü. Antalya 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesi´nde sanık Mahmut Aydın Köksar´ın 6 çocuğa karşı `nitelikli cinsel istismar´ suçu davası hala devam ediyor.

`HUKUKA AYKIRILIKLAR NEDENİYLE BOZULDU´

Dosyanın gönderildiği Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 12 çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar suçundan verilen mahkumiyet hükmünü bozdu. Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi´nin kararı, `hükmü etkileyecek nitelikteki hukuka aykırılıklar ve delil yetersizliği nedeniyle´ bozuldu. Ayrıca Yargıtay, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği´nin davaya katılması ile lehine vekalet ücreti hükmedilmesini hukuka aykırı buldu. Dosya Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi´ne geri geldi ve 6 çocuk yönünden devam eden yargılama ile birleştirildi. İlerik günlerde sanık Mahmut Aydın Köksar yeniden hakim karşısına çıkacak.