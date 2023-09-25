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        Çıralı'da denizle buluşan yavru caretta sayısı yüzde 38 arttı

        ANTALYA'nınKemer ilçesindeki Çıralı sahilinde bu sezonun 120'nci caretta caretta yuvası açıldı. Sezonun 5 bin 332'nci ve son canlı yavrusu da Akdeniz'deki zorlu yolculuğuna çıktı. Çıralı'da bu yıl denizle buluşan canlı yavru sayısında geçen yıla oranla yüzde 38 artış yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 12:02 Güncelleme: 25.09.2023 - 12:05
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        Çıralı'da denizle buluşan yavru caretta sayısı yüzde 38 arttı
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        ANTALYA'nınKemer ilçesindeki Çıralı sahilinde bu sezonun 120'nci caretta caretta yuvası açıldı. Sezonun 5 bin 332'nci ve son canlı yavrusu da Akdeniz'deki zorlu yolculuğuna çıktı. Çıralı'da bu yıl denizle buluşan canlı yavru sayısında geçen yıla oranla yüzde 38 artış yaşandı.

        Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Kemer'in Ulupınar Mahallesi'ndeki ünlü Çıralı sahili, her yıl olduğu gibi bu yıl da caretta caretta kaplumbağalarının yuvalama alanı oldu. Mayıs ayında başlayan yumurtlama sezonuyla birlikte sahile gelen kaplumbağalar yumurtalarını bıraktı. Bu yıl sahilde tespit edilen 120 yuvadan sezon boyunca çıkan yavrular denizle buluştu. Çıralı'daki 120 yuvada 9 bin 800 civarında yumurta tespit edilirken, bunlardan 5 bin 332'si canlı olarak denizle buluştu. Geçen yıl 103 yuvadan 3 bin 846 yavru denizle buluşmuştu. Çıralı'daki 120'nci yuvanın açılışına Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Soner Tuna, Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, gönüllü caretta caretta koruyucuları ve çok sayıda yerli ve yabancı turist katıldı.

        'DENİZ TURİZMİNİN ÇEŞİTLENMESİNDE DE ÇOK ÖNEMLİ'

        Sahildeki son yuvanın açılışını yapan Kaymakam Ahmet Solmaz, "Sezonun sonu artık, son yuvayı açtık bugün ve yıl boyunca 120 yuvadaki caretta carettaların yumurtalarından çıkan yavrularının denize kavuştuğu ve yine yaklaşık bu yuvalardan 5 bin yavrunun denizle buluştuğu, hayata tutunduğu bir sezon geçirdik. Geçen yıllara nazaran sayıların giderek artması bizleri sevindiriyor. Tabii ki bu canlıların dünyada neslinin korunabilmesi bütün insanlığa verilmiş bir sorumluluk. Bizler de Çıralı sahilinde yaşayan yerel insanlar olmak üzere buraya ziyarete gelen turistlerimizin duyarlılık göstererek bu canlılarımızın koruması ve hayatlarındaki en önemli deneyime burada şahitlik etmeleri turizm açısından da çok önemli bir olay. Yaklaşık her yuvanın açılmasına, yumurtadan çıkan yavruların denizle buluşmasına şahitlik etmek için 400 ila 500 turistimiz buraya izlemeye geliyor. Bu, deniz turizminin çeşitlenmesinde de çok önemli bir olay. Tabii ki sorumluluğumuzun yanında bu tarz faaliyetlerin de geliştirilmesi bizler için önem arz etmektedir" dedi.

        'SEZONU BİTİRMİŞ BULUNMAKTAYIZ'

        Habib Altınkaya da "2023 deniz kaplumbağası yuvalama ve yumurtalama dönemi bitti. Bugün son yuvamızı açtık. Şimdiye kadar 120 yuvamız vardı. 9 bin 800 civarında yumurta bıraktı anne deniz kaplumbağaları. Bu yumurtalardan 5 bin 332'si canlı olarak denize gitti. Bu son yuva ile sezonu bitirmiş bulunmaktayız. Burada bize destek olan Kemer Belediyesi'ne, jandarmamıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, gönüllü ekibimiz ve herkese teşekkür ediyoruz. Geçen seneye göre 16 yuvamız fazla. Yavru sayımız daha da fazla. Geçen sene 3 bin 800 civarındaydı canlı yavru şu anda 5 bin 332 canlı yavrumuz denize gitti" diye konuştu.

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