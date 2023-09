'Her şey dahil'de yeni platform OTELzincirlerinden Rixos'un önderliğinde kurulan ve bu ay hizmete girecek `ALL Inclusive-Collection´, misafirlerin 'her şey dahil' deneyimlerini keşfedip rezervasyon yapabilecekleri yeni ve özelleştirilmiş bir platform olacak.

Yeni bir dijital platform olan ALL Inclusive Collection misafirlerin, 'her şey dahil' resort'lardan oluşan zengin bir seçkiyi keşfetmelerine ve buralara rezervasyon yaptırmalarına olanak tanıyacak. ALL Inclusive Collection; Rixos ve diğer otel zincirlerine ait 30'un üzerinde resort'u bir araya getirecek ve önümüzdeki üç yıl içinde diğer önde gelen markaların da aralarında bulunacağı 50 resort'u bünyesini almayı planlıyor.

Türkiye, Mısır, Dubai ve Hırvatistan gibi deniz ve dağ odaklı tatil yerlerinden bazılarında yer alan platform; dünyanın en büyük su parklarından birini içeren Rixos Qetaifan Island North Doha, ikonik Palm Jumeirah Adası'ndaki The Palm Hotel & Suites, tema parkı The Land of Legends'a ücretsiz erişim sunan Rixos Premium Belek ve kültürün, tarihin ve doğanın güzel bir karışımı olan Karadağ'daki Heritage Grand Perast by Rixos gibi tatil yerleriyle hizmet vermeye başlayacak.

BAĞIMSIZ WEB SİTESİ

ALL Inclusive Collection, otel rezervasyon platformu olan ALL.com'un üzerine inşa edilen yeni ve son teknoloji ürünü olan bağımsız bir web sitesine sahip olacak. Platform üzerinden rezervasyon yaptıran misafirler, ödüller ve avantajlar için global sadakat programı ALL-Accor Live Limitless'ten yararlanabilecek.

"ALL INCLUSİVE COLLECTİON, PAZAR LİDERİ HALİNE GELMEYİ PLANLIYOR"

Ennismore'un Eş CEO'su Gaurav Bhushan, şunları söyledi:

"Kurucusu Fettah Tamince'nin liderliğindeki Rixos'un inanılmaz başarısı üzerine inşa edilen `ALL Inclusive Collection'ın hizmet vermeye başlaması, `all inclusive´ konaklamalara yönelik talebin her zamankinden daha güçlü olduğu bir döneme denk geliyor. ALL Inclusive Collection, bu talepten yararlanarak ve önde gelen markaların en iyi resort'larını seçerek dünya çapında güçlü satış kanalıyla lüks `all-inclusive´ işinde pazar lideri haline gelmeyi planlıyor. 'All-inclusive' işte uluslararası genişleme Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Türkiye, Asya, Orta Amerika ve Karayipler'de büyümeye devam ediyor ve şu anda Accor ve Ennismore markalarında 15´ten fazla `all inclusive´ resort hazırda bekliyor."

2023-09-26 10:01:29