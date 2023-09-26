Dominik'te öldürülen Alper'in adı, okuduğu okulda yaşatılacak

DOMİNİKCumhuriyeti'nde 5 yıl önce Survivor ekibinde görevliyken bıçaklanarak öldürülen kameraman Alper Baycın'ın (24) adı, 8 yıl eğitim gördüğü okulda annesi Aynur Baycın tarafından yaptırılan etkinlik merkezine verildi.

Dominik Cumhuriyeti'nde 2018 yılında Survivor programının ekibinde görevli kameraman Alper Baycın, Las Terrenas bölgesinde mesai sonrası sokak ortasında 2 gaspçının bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganların kalbinden bıçakladığı Baycın, yaşamını yitirdi.

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi muhtarı olan Aynur Baycın, oğlunun okuduğu Ahmet Ferda Kahraman İlkokulu'nda Alper'in adını yaşatmak için kolları sıvadı. Aynur Baycın, okulun boş kalan kısmına okul müdürü Cavit Köken, müdür yardımcısı İlker Saraçoğlu, okul aile birliği üyeleri Nazan Bora ve Melis Adaş'ın desteğiyle etkinlik merkezi yaptırdı.

Alper Baycın'ın adını taşıyan etkinlik merkezinin bugün yapılan açılışına Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, Acun Ilıcalı ve sunduğu programda yarışacak ünlü isimlerle birlikte, davetliler katıldı. Sürekli yanlarında olmasından dolayı Acun Ilıcalı ve ekibine teşekkür eden Aynur Baycın, "Şu an gerçekten ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu okul benim için çok önemli. Alper'im burada 8 yıl okudu. Ben bu okulda okul aile birliği başkanlığı yaptım. Bundan sonra da mahalle muhtarı olarak değil, bu çocukların 2'nci annesi olarak elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Kendisine ilgi gösterenlere teşekkür eden Acun Ilıcalı ise "Yıllar önce başımıza gelen, hepimizi telafisi olmayacak şekilde yaralayan olay yaşandı. Bu sebeple bizi burada buluşturdu. Sevgili Alper'i kaybettiğimiz günü hiçbir zaman unutmayacağız ve acısı hiçbir zaman geçmeyecek. Bulunduğu semtte böyle organizasyonlar yapılması, belediye başkanımızın bireysel şekilde destek olması, güzel insanların Alper'in anısı için bir araya gelmesi çok güzel. Burada olduğum için çok mutluyum. Aynur Hanım beni artık ailesi olarak görüyor. Benim kalbim her zaman burada. Alper'in ismini hiç unutmayacağız, böyle güzel kurumlarda yaşatacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 75 metrekarelik alana kurulan Alper Baycın Etkinlik Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi.