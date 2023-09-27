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        Altın Portakal´da 27 yönetmen ve yapımcıdan `sansür'e karşı filmlerini çekme kararı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 21:24 Güncelleme: 27.09.2023 - 21:25
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        Altın Portakal´da 27 yönetmen ve yapımcıdan `sansür'e karşı filmlerini çekme kararı (2)
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        YÖNETMENDEMİRCİ´DENDAVA

        Altın Portakal Film Festivali´nde Ulusal Belgesel seçkisinden çıkarılan 'Kanun Hükmü' filminin yönetmeni Nejla Demirci´nin sosyal medya hesabından `Belgeselimiz önce yarışmaya kabul edilip daha sonra baskılar sonucu çıkarılırsa bunun adı dünyanın artık nefretle andığı sansür uygulamasıdır. İlgililer bu hukuk dışı uygulamadan zamanında vazgeçmezse yargının hukuku egemen kılacağını bekliyoruz´ diye paylaşım yaparak, süreçle ilgili yürütmenin durdurulması için dava açtığını açıkladı.

        `YÜRÜYEN BİR DAVA BULUNMAMAKTADIR´

        Demirci'nin avukatı Ergin Cinmen aracılığıyla Antalya İdare Mahkemesi´ne sunduğu dilekçede özetle şu ifadelere yer verildi: 

        "Belediyenin ilgili biriminin hukukla hiçbir şekilde ilgisi bulunmamasına rağmen soyut bir şekilde `devam eden bir davadan´ bahsederek dava konusu belgeseli önce yarışmaya sokup ardından çıkarmasının hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. İlgili belgeselde yer alan kişilerle ilgili halen yürüyen bir dava bulunmamaktadır. Yani ne TCK 288´inci maddede yer alan durum ne de Anayasa´nın 138/3´üncü maddede yer alan bir durum söz konusu değildir. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, organize etmiş olduğu bir yarışmaya müvekkilimin bu eserini önce yarışmaya kabul etmiş ancak anlaşıldığı kadarıyla maruz kaldığı tehditler sonucunda eseri yarışmadan çıkarmıştır. Müvekkilin yaratmış olduğu `Kanun Hükmü´ adlı belgeselin yarışma seçkisinden çıkarılması yolundaki idari kararının iptaline, yürütmenin durdurulması kararı verilmesine, 22.09.2023 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiz ile birlikte 30.000 TL manevi tazminata karar verilmesini saygıyla dilerim." 

        DEMİRKUBUZ DA FİLMİNİ ÇEKTİ

        Festivalde filmleri bulunan 27 yönetmen ve yapımcının filmlerini festivalden çekme kararını açıklamasına bir destek de Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması´nda `Hayat´ isimli filmiyle yarışacak olan Zeki Demirkubuz´dan geldi. Demirkubuz, sosyal medya hesabından bir takipçisinin konuyla ilgili sorusuna şu şekilde cevap verdi: 

        "Bacım, yarışmadan çekilmeyen başka filmler varken direkt bana kitlenmişsin. Ayrıca 15.30'da filmi yarışmadan çekmiş ve festival yönetimine bildirmiştik. Sadece canım bildiriye imza atmak istemedi, mevzu bu. Bana fark etmez ama insan harcamak için bu kadar heyecanlı olmayın. Sevgiler."

        Öte yandan festivalin Ulusal Belgesel Film Yarışması seçkisinden çıkarılan `Kanun Hükmü´ filminin festivalin internet sitesinde yayınlanan filmler listesinden kaldırılmadığı görüldü.

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