Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal'dan çekildi KÜLTÜRve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Belgesel Yarışması'ndaki Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' filmi nedeniyle festivalden çekildiğini açıkladı. Açıklamada, "Bakanlığımız, Aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır" denildi.

KÜLTÜRve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Belgesel Yarışması'ndaki Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' filmi nedeniyle festivalden çekildiğini açıkladı. Açıklamada, "Bakanlığımız, Aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır" denildi.

Bu yıl 7- 14 Ekim tarihlerinde 60'ıncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 'Kanun Hükmü' filmi, seçkiden çıkarılmış, bunun üzerine jüri üyeleri kararı protesto ederek festivalde görevlerini yerine getirmeyeceklerini açıklamış, 27 filmin yönetmen ve yapımcısı, filmlerini festivalden çekme kararı aldıklarını bildirmişti. Dün yaşanan bu gelişmeler sonrasında festival yönetimi, bu sabah filmi tekrar seçkiye aldı. Filmin geri alındığının açıklanmasından kısa süre sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı, festivalden çekildiğini duyurdu.

'FETÖ PROPAGANDASI YAPILMASINA VESİLE OLUNMASI SON DERECE ÜZÜCÜ'

Kültür ve Turizm Bakanlığı´ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışmaktadır. Bu vizyon çerçevesinde ülkemizde ve yurt dışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek vermektedir. Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümünde 'Kanun Hükmü' adlı belgesel yer almaktadır. Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, Aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmiş bulunuyoruz."