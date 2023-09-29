'Kanun Hükmü' filminin yeniden seçkiden çıkarılmasına Altın Portakallı sanatçılardan tepki BUyıl 60'ıncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, oyunculardan biriyle ilgili yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle seçkiden çıkarılıp geri alınan 'Kanun Hükmü' filmi, dün akşam saatlerinde yapılan açıklamayla yeniden seçkiden çıkarıldı. Karara, daha önce Altın Portakal´da ödül alan sanatçılar tepki gösterdi. CHP'li meclis üyesi Oktay Başaran ise partisini ve Büyükşehir Belediyesi'ni FETÖ'ye karşı dik duruşa davet etti.

BUyıl 60'ıncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, oyunculardan biriyle ilgili yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle seçkiden çıkarılıp geri alınan 'Kanun Hükmü' filmi, dün akşam saatlerinde yapılan açıklamayla yeniden seçkiden çıkarıldı. Karara, daha önce Altın Portakal´da ödül alan sanatçılar tepki gösterdi. CHP'li meclis üyesi Oktay Başaran ise partisini ve Büyükşehir Belediyesi'ni FETÖ'ye karşı dik duruşa davet etti.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan ve bu yıl 60'ıncısı gerçekleşecek Antalya Altın Portakal Film Festivali, 7-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalde, 'Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 8 film yarışmaya hak kazandı. Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, 'Kanun Hükmü' filminde yer alan kişiyle ilgili yargı sürecinin devam ettiği gerekçisiyle filmin yarışma seçkisinden çıkarıldığını açıkladı. Buna tepki gösteren filmin yönetmeni Nejla Demirci, kararın sinema ve belgesellere yapılan bir darbe olduğunu belirtti. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması, Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması ve Belgesel Film Yarışması jüri üyeleri, meslektaşlarıyla yan yana duracaklarını açıkladı. Jüri üyeleri imzalı ortak açıklamada, filmin Belgesel Yarışma seçkisine geri alınmasıyla görevlerini yerine getireceklerini açıkladı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda yer alan 27 filmin yönetmen ve yapımcısı, filmlerini festivalden çekme kararı aldıklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, açıklama yaparak, Büyükşehir Belediyesi'nin seçici kurulların oluşmasına, jürilerin belirlenmesine, filmlerin içeriğine ve filmlerin kazanıp kazanmaması konusuna hiçbir şekilde dahil olmadığını belirtti.

Dün sabah saatlerinde festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, filmin seçkiye geri alındığını açıkladı. Bu gelişme üzerine film seçkiye geri alınmadığı takdirde görev yapmayacaklarını açıklayan jüri üyeleri, 'Antalya'da görüşmek üzere' başlıklı yazılı açıklama yaptı. Filmin seçkiye geri alınmasının ardından bir açıklama da Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada, filmin geri alınmasıyla, festivalde FETÖ propagandası yapılmasına vesile olunmasının son derece üzücü olduğu belirtilerek, bakanlığın festivalden çekildiği duyuruldu.

TEKRAR ÇIKARILDI

Açıklamalar arka arkaya sürerken, akşam saatlerinde festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu imzalı bir açıklama daha yayımlandı. Boyacıoğlu açıklamasında, kendisine soruşturma açıldığını, can güvenliği ile ilgili tehditler aldığını, herhangi bir terör örgütünün destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmelerinin mümkün olmadığını, bu nedenlerle filmi tekrardan seçkiden çıkardıklarını açıkladı.

REHA ERDEM ÖZEL GÖSTERİMDEKİ FİLMLERİNİ ÇEKTİ

Geçen sene festivalde Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan Zerrin Tekindor, paylaşıma 'Güzelim festivalin düştüğü duruma bak. Yazıklar olsun' diye yorum yaptı. Diğer yandan Altın Portakallı yönetmen Reha Erdem, özel gösterimle yayınlanacak ilk filmi 1988 yapımı 'A Ay' ile son filmi Neandria'nın mevcut koşullarda yayınlanmasını doğru bulmadığını belirterek, festivalden çekildiklerini açıkladı. Festivalin jürilerinden Ezel Akay, sosyal medya hesabından 'Rezalet üzerine rezalet' paylaşımında bulundu.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNDEN 'FETÖ ÇIKIŞI'

CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay Başaran da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sanat, elbette bazen gerçeği aramak, bazen muhalif olmak demektir ancak sanat demokrasimize kastetmiş, devletimize, halkımıza saldırmış bir terör örgütünü savunmak, mağdur göstermek, hatta o örgütün propagandasını yapmak asla değildir. Bir belgesel adı altında FETÖ'yü aklamaya çalışmayı asla kabul edemediğim gibi üyesi ve neferi olmaktan hep şeref duyduğum Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi CHP'nin bir terör örgütünü korumaya çalışmasını da asla kabul edemem. Muhalefet olmak halk için, ülke için daha iyiyi, daha güzeli aramaktır. Bir terör örgütünü desteklemek asla değildir. Özellikle partim CHP'yi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı tüm mahalle baskısına rağmen FETÖ terör örgütüne karşı onurlu bir duruşa davet ediyorum."

AÇIKLAMA İNTERNET SİTESİNDE YER ALMADI

Filmin ilk kaldırılma açıklaması ve seçkiye tekrar alınması açıklamaları festivalin duyurular kısmında yer alırken, akşam filmin kaldırılmasına dair Ahmet Boyacıoğlu imzalı açıklama ise internet sitesinde yer almadı. Son gelişmeler sonrası festivalin akıbetiyle ilgili festival yönetiminden açıklama yapılmadı.