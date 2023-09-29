'Kanun Hükmü' filminin yeniden seçkiden çıkarılmasına Altın Portakallı sanatçılardan tepki (2)
DEMETAKBAĞ,JÜRİ BAŞKANLIĞINI BIRAKTI
'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı Demet Akbağ, bu görevinden istifa ettiğini açıkladı. Akbağ'ın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama şöyle:
"Bir hafta boyunca sinema konuşmak ve sinemayla iç içe olmak için kabul ettiğim, Antalya Altın Portakal Film Festivali - Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Yaşanan iletişim sorunları, kriz yönetiminin yapılamaması ve ismimin dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım."