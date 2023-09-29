Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        'Kanun Hükmü' filminin yeniden seçkiden çıkarılmasına Altın Portakallı sanatçılardan tepki (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 13:23 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kanun Hükmü' filminin yeniden seçkiden çıkarılmasına Altın Portakallı sanatçılardan tepki (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEMETAKBAĞ,JÜRİ BAŞKANLIĞINI BIRAKTI

        'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı Demet Akbağ, bu görevinden istifa ettiğini açıkladı. Akbağ'ın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama şöyle:

        "Bir hafta boyunca sinema konuşmak ve sinemayla iç içe olmak için kabul ettiğim, Antalya Altın Portakal Film Festivali - Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Yaşanan iletişim sorunları, kriz yönetiminin yapılamaması ve ismimin dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İstanbul güne böyle uyandı!
        İstanbul güne böyle uyandı!
        Demet Akbağ istifa etti
        Demet Akbağ istifa etti
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        Bakan Yerlikaya: Şahinler Çetesi çökertildi
        Bakan Yerlikaya: Şahinler Çetesi çökertildi
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Ağabeyini kanserden kaybetti
        Ağabeyini kanserden kaybetti
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!
        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        ‘İnsan olduğu için…’
        ‘İnsan olduğu için…’

        Benzer Haberler

        Müşterisini evine bırakırken sırtından vurulan berber öldü
        Müşterisini evine bırakırken sırtından vurulan berber öldü
        'Kanun Hükmü' filminin yeniden seçkiden çıkarılmasına Altın Portakallı sana...
        'Kanun Hükmü' filminin yeniden seçkiden çıkarılmasına Altın Portakallı sana...
        Antalya'da otomobilinde tabancayla vurulan berber öldü
        Antalya'da otomobilinde tabancayla vurulan berber öldü
        Antalya'da tarihi eser operasyonunda heykeller ele geçirildi
        Antalya'da tarihi eser operasyonunda heykeller ele geçirildi
        KUTSO'da tropik meyve yetiştiriciliği eğitimi verildi
        KUTSO'da tropik meyve yetiştiriciliği eğitimi verildi
        Kadın savcıya 'cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan yargılanan savcı: İftira...
        Kadın savcıya 'cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan yargılanan savcı: İftira...