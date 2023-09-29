'Mucize bebek' Özlenen, 1 yaşında

TÜRKİYE'de 2'nci rahim nakliyle dünyaya gelen Özlenen bebek, 1 yaşına girdi. Erdem ailesi, bebeklerinin ilk yaş gününü, nakli gerçekleştiren ve dünyaya gelmesinde büyük emeği olan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile kutladı.

Dünyanın ilk kadavradan rahim naklinin yapıldığı AÜ Hastanesi'nde 2'nci rahim nakli 27 Temmuz 2021'de yapıldı. AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip, Havva Erdem'e 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakletti. Türkiye'de kadavradan 2'nci rahim nakli yapılan Havva Erdem, 14 ay sonra doğum yaparak, bebeği Özlenen Erdem'i kucağına aldı. Doğumun üzerinden geçen bir yılın ardından Havva Erdem, eşi Şükrü Erdem ve kızları Özlenen, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ile bir araya geldi.

İLK NAKİL 2'NCİSİNE İLHAM VERDİ

Rektör Özkan, "Akdeniz Üniversitesi olarak tıp dünyasına bir kez daha tarihi bir an yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. 2011 yılında ilk rahim naklini Derya Sert'e gerçekleştirmiştik. 9 yılın ardından Derya Sert, bebek sahibi olmuştu. Bu ilk başarı sadece teknik bir başarı değil aynı zamanda umutların ve hayallerin gerçekleşebileceği bir işaret oldu. Derya Sert'in cesareti ve motivasyonu 2'nci rahim nakli operasyonunu gerçekleştirmemize ilham verdi. Derya Sert'in tecrübesiyle embriyo transferini daha kısa bir süre içinde gerçekleştirerek Havva'nın hamile kalmasını sağladık. Sonuç çok daha kısa sürede yeni bir mucizeyi daha yaşamamıza vesile oldu. Türkiye'nin 2'nci rahim naklini yaptığımız Havva Erdem, bu özel ameliyatın ardından 14 ay sonra sağlıklı bir bebeği dünyaya getirdi. Bugün bu mucize bebeğin ailesi tarafından özlemle beklenen Özlenen bebeğin doğum gününü kutluyoruz" diye konuştu.

'İNSANLIĞIN GELECEĞİ İÇİN UMUT VERİCİ ADIMLAR'

Rektör Özkan, "Bu olağanüstü başarı rahim nakli operasyonunun artık böbrek veya karaciğer nakli gibi rutin operasyon haline geldiğini gösteriyor. 2011 yılında gerçekleştirdiğimiz ilk nakil sonrasında dünyanın dört bir yanındaki tıp uzmanlarına destek olmanın gururunu yaşıyoruz. Şu ana kadar 100'den fazla rahim nakli operasyonunun gerçekleştirildiğini bilmek bu alandaki ilerlemenin ne denli büyük olduğunu gösteriyor. Bu başarılar sadece Akdeniz Üniversitesi'nin değil, tüm insanlığın geleceği için umut verici adımlardır. Bu süreçte emeği geçen tüm hekimlerimize, destek veren herkese ve tabi ki cesaretiyle ilham kaynağı olan hastalarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

'İSMİNİN HAKKINI VERİYOR, ÇOK ÖZLENDİ'

Türkiye'nin 2'nci rahim nakli ile anne olan Havva Erdem, zor bir süreç olduğunu belirterek, "Ben en başından beri 'Bu nakil gerçekleşsin ondan sonra göreceksiniz hemen kucağıma alacağım' diyordum. Ömer hocamızın yanına ilk geldiğimde de 'Hocam siz yeter ki ameliyatı yapın ondan sonra olacak' diye düşünüyordum. Gerçekten de öyle oldu. 1'inci yaşına girdi, bu 1 yıl hayatımın en güzel yılıydı. Tamamlandık evimize neşe geldi. Bu sene evimizde olan huzur, neşe bundan önceki senelerimizde yoktu. Bu sene ayrı bir mutluluğumuz var. Onun mutluluğu bize mutluluk katıyor. İsmi Özlenen, isminin hakkını veriyor çok özlendi. İnşallah başka anneleri çok özletmezler. Biz çok özeldik bizim gibi özleyenler var onlar da bir an önce kucaklarına alırlar daha fazla özlemezler inşallah" dedi.

'TÜM KADINLAR HAYALLERİNE KAVUŞSUN'

Sosyal medyadan da rahim nakliyle ilgili çok kişinin kendisine ulaştığını söyleyen Erdem, "Cevap veremiyorum ama hepsini tek tek okuyorum çünkü onların yazdıklarını ben hepsini yaşadım, hepsini hissettim. Onlara yanlış bir şey yazarım kalpleri kırılır, yanlış anlaşılma olur diye cevap vermek istemiyorum. İnşallah rabbim hepsinin gönlüne göre versin" ifadelerini kullandı. Şükrü Erdem ise "Bizim eksik yerimizi tamamladı Özlenen bebek. Özlenen ama özlendiğine değdi. Şu an her şey çok daha güzel. Hocalarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

Görüşmede Özlenen bebeğin 1'inci yaşı için pasta kesildi. Ardından Rektör Özkan hediyelerini takdim etti.