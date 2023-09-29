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        Kazakistanlı 9 aylık hamile kadın, evinde ölü bulundu

        ANTALYA'da,6 çocuk annesi Kazakistan uyruklu 9 aylık hamile Maia Tarkanova (38), evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 15:19 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:20
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        Kazakistanlı 9 aylık hamile kadın, evinde ölü bulundu
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        ANTALYA'da,6 çocuk annesi Kazakistan uyruklu 9 aylık hamile Maia Tarkanova (38), evinde ölü bulundu.

        Olay, saat 12.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Hurma Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın giriş dairesinde meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce hamileliğinin takibi için Antalya'ya yerleşen Kazakistan uyruklu Maia Tarkanova, eşi ve 6 çocuğuyla burada yaşamaya başladı. Hamileliğinin 9'uncu ayının içinde olan Tarkanova'dan ses alamayan 14 yaşındaki kızı, uyandırmak için odasına girdi. Annesini uyandıramayan çocuk, karşı komşularının kapısını çalıp yardım istedi. Eve gelen komşunun da tepki alamaması üzerine, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların incelemesinde Tarkanova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine adrese olay yeri inceleme ekipleri ve savcı geldi. Savcı ve ekiplerin çalışmasının ardından Tarkanova'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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