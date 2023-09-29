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        'Kanun Hükmü' filminin yeniden seçkiden çıkarılmasına Altın Portakallı sanatçılardan tepki (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 16:14 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:14
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        'Kanun Hükmü' filminin yeniden seçkiden çıkarılmasına Altın Portakallı sanatçılardan tepki (3)
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        BAKANLIK,SALONTAHSİSİNİ İPTAL ETTİ

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış ve kapanıştaki ödül törenlerinin yapıldığı Antalya Spor Salonu'nun festivale tahsisini iptal etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

        "Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Antalya Spor Salonumuz tahsis edilmişti. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki 'Kanun Hükmü' adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız. Belgeselde FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, tahsisi yapılan Antalya Spor Salonu'nun tahsisi iptal edilmiştir. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelenin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır."

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