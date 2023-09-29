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        28 öğrencisine istismar sanığı öğretmen, yeniden hakim karşısında

        ANTALYA'daöğretmen olarak görev yaptığı ilkokulda 28 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla toplam 636 yıl hapis cezası alan Mahmut Aydın Köksar'ın mahkumiyet kararı, Yargıtay tarafından 12 çocuk için bozuldu. Geçen sene 6 çocuk yönünden rapor eksikliğinden bozulan karar ile yeniden yargılanmaya başlayan Köksar'ın davası, Yargıtay'dan dönen 12 çocuğun dosyasıyla birlikte görülmeye başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 17:14 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:15
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        28 öğrencisine istismar sanığı öğretmen, yeniden hakim karşısında
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        ANTALYA'daöğretmen olarak görev yaptığı ilkokulda 28 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla toplam 636 yıl hapis cezası alan Mahmut Aydın Köksar'ın mahkumiyet kararı, Yargıtay tarafından 12 çocuk için bozuldu. Geçen sene 6 çocuk yönünden rapor eksikliğinden bozulan karar ile yeniden yargılanmaya başlayan Köksar'ın davası, Yargıtay'dan dönen 12 çocuğun dosyasıyla birlikte görülmeye başlandı.

        Kepez ilçesindeki bir ilkokulda 6 yıl önce öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen Mahmut Aydın Köksar, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 27 çocuğa karşı 'Nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediği gerekçesiyle, hiçbir indirim uygulanmadan toplam 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, öğretmenlikten de menedilen Mahmut Aydın Köksar'a, aynı dosya kapsamında geçen yıl 1 çocuğa daha benzer suçu işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verildi. Toplamda 636 yıl hapse çarptırılan Mahmut Aydın Köksar'ın dava dosyası, 6 çocuğun raporunun eksik olması nedeniyle istinaftan döndü. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık Mahmut Aydın Köksar'ın 6 çocuğa karşı 'Nitelikli cinsel istismar' suçu davası hala devam ediyor. 

        DOSYALAR BİRLEŞTİ

        Dosyanın gönderildiği Yargıtay 9´uncu Ceza Dairesi, 12 çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar suçundan verilen mahkumiyet hükmünü bozdu. Bölge Adliye Mahkemesi 6´ncı Ceza Dairesi'nin kararı, 'Hükmü etkileyecek nitelikteki hukuka aykırılıklar ve delil yetersizliği nedeniyle' bozuldu. 6 çocuk yönünden rapor eksikliğinden bozulan karar ile yeniden yargılanmaya başlayan Köksar'ın davası, Yargıtay'dan dönen 12 çocuğun dosyasıyla birlikte görülmeye başlandı.

        SANIK YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

        Antalya 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya sanık Mahmut Aydın Köksar SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya çok sayıda mağdur çocuğun anne ve babası katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Aydın, aleyhi hususları kabul etmediğini belirterek, avukatlarının tahliye talebine katıldığını söyledi. Duruşmada, tüm aileler ortak beyanlarında, sanık Köksar'a yönelik şikayetlerinin devam ettiğini bildirdi. Mahkeme heyeti, eksik raporların giderilmesi ve sanık Mahmut Aydın Köksar'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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