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        Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 21:17 Güncelleme: 29.09.2023 - 21:20
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        Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi (2)
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        'SADECESİNEMADANYANA TARAF OLMAYI SEÇTİK'

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şahsına ve belediyeye film üzerinden isnat edilen suçlamaları iade ettiğini belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özüne döndürdüğümüz, yıllara meydan okumuş, Antalya´mızın ve ülkemizin en önemli markalarından biri olan ve 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Antalya Altın Portakal Film Festivali´mizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum. Antalya Altın Portakal Film Festivali ile ilgili bugüne kadar ev sahipliğinin dışında sadece sinemadan yana taraf olmayı seçtik" dedi.

        'SİNEMA EMEKÇİLERİNİN HAKKININ YENMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİM'

        Altın Portakal Film Festivali´nin Türkiye´nin uluslararası alanda en önemli markalarından biri olduğunu belirten Böcek, "Gelinen noktada Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, yıllara meydan okumuş festivalimizin bazı kişilerin elinde malzeme edilmesine, sinema emekçilerinin hakkının yenmesine asla izin vermeyeceğim. Konunun tüm ülkeyi, Antalya´yı, tüm sinemaseverleri ve tüm sinema emekçilerini ilgilendirmesi nedeniyle konuyla ilgili ev sahibi olan belediyemiz bir karar almak zorunda kalmıştır" diye konuştu.

        'SORUMLU OLAN FESTİVAL YÖNETMENİ VE SANAT EKİBİ'

        Festivalin sanatsal anlamda güçlü ve sinema adına örnek teşkil edecek şekilde yapılması için seçilmiş ve içeriğin belirlenmesinde sorumlu olan festival yönetmeni ve sanat ekibi olduğunu belirten Böcek, "Başta Festival Yönetmeni olmak üzere tüm sanat ekibinin süreci yanlış yönettiği, kriz yönetimini yapamadığı tespit edilmiştir. Altın Portakal Film Festivali´ni özüne döndürmek ve Ulusal Kategoriyi festivale yeniden eklemek için çaba sarf etmiş birisi olarak yaşananları kabul etmem mümkün değildir" dedi. 

        FESTİVAL YÖNETİMİNİN GÖREVLERİNE SON VERİLDİ

        Altın Portakal Film Festivali´nin siyaset üstü olduğunu söyleyen Böcek, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, festivalimizi kimsenin siyasi emellerine malzeme ettirmeyeceğim. Az önce açıkladığım nedenler dolayısıyla kendi kararıyla büyük bir karmaşaya neden olan Festival Yönetmeninin, Sanat Yönetmeninin ve oluşturdukları tüm sanat ekibinin görevlerine şu an itibari ile son verilmiştir. Tüm sanatçılarımızı, sinema emekçilerimizi ve sinemaseverlerimizi Altın Portakal Film Festivalimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan bu süreç sebebi ile 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız festivalimizi iptal ettiğimi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum" diye konuştu.

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