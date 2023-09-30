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        Sokak köpekleri, baba- oğlun korkulu rüyası oldu

        ANTALYA'daulaşımını motosikleti ile sağlayabilen yüzde 96 engelli Mustafa Keser'i (36) evinin önünde rahatsız eden sokak köpekleri, oğlu Adem Keser'in (11) de bisikletten düşüp yaralanmasına neden oldu. Kapının önüne kadar gelip zaman zaman ailenin evden çıkmasını bile engelleyen köpekler, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 09:53 Güncelleme: 30.09.2023 - 09:55
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        Sokak köpekleri, baba- oğlun korkulu rüyası oldu
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        ANTALYA'daulaşımını motosikleti ile sağlayabilen yüzde 96 engelli Mustafa Keser'i (36) evinin önünde rahatsız eden sokak köpekleri, oğlu Adem Keser'in (11) de bisikletten düşüp yaralanmasına neden oldu. Kapının önüne kadar gelip zaman zaman ailenin evden çıkmasını bile engelleyen köpekler, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Mustafa Keser, 6 yıl önce çalıştığı inşaatta geçirdiği iş kazası sonucu felç kaldı. Yüzde 96 engelli raporu alan Keser, gideceği yerlere elektrikli motosikletiyle gitmeye başladı. Müstakil evde yaşayan Keser, motosikletini evinin kapısının önüne park edip, duvara tutunarak içeri giriyor. Ancak bir süre sonra çevredeki sokak köpekleri, Mustafa Keser´e saldırmaya başladı. Köpekler, motosikletle geçen Keser'i kovalayıp, evin balkonuna kadar giriyor. Keser motosikletinden inip eve gidebilmek için uzun süre köpeklerin gitmesini bekliyor.

        OĞLU BİSİKLETTEN DÜŞÜP YARALANDI

        Yakın zamanda ise Keser'in küçük oğlu Adem, bisikletle evine dönerken aynı sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Adem'i kovalayan köpekler, çocuğun bisikletten düşüp yaralanmasına neden oldu. Kolunda ve bacaklarında kanama olan çocuk, köpeklerin havlamaya devam etmesi üzerine bisikletini bırakıp duvarın arkasına saklandı. Köpeklerin gitmesinin ardından evine giden Adem, babasına olayı anlattı. Mustafa Keser, oğlunu hastaneye götürüp rapor alarak şikayetçi oldu. Köpeklerin Keser'in motosikletinin peşinden koşup kapının önüne kadar gelerek inmesini engellediği anlar, evdeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        'KÖPEKLER BALKONA KADAR GİRİYOR'

        Köpekler nedeniyle kapıyı bile açamadıklarını söyleyen Adem Keser, "Dün bisikletimle eve dönüyordum. 4-5 sokak köpeği bir anda bana saldırdı. Onlar saldırınca kaçmak istedim. Biri bisikletime doğru yönelince düştüm. Bacaklarımda ve kolumda yaralar oluştu. Onlar saldırınca saklandım ve gitmelerini bekledim. Eve gelip babama anlattım. Hastaneye gidip rapor aldık. Belediyeye daha önce başvurduk ancak hiçbir şey yapmadılar. Okula gitmeye korkuyorum, çünkü sürekli saldırıyorlar. Sürekli buradalar. Babama da saldırıyorlar. Kapıyı açamıyoruz, çünkü köpekler balkona kadar giriyor" dedi.

        Şikayetlerinden sonuç alamadıklarını belirten Mustafa Keser ise "Uzun zamandır köpeklerle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Daha önce de şikayette bulunduk ancak sonuç elde edemedik. Saldıran köpekler çocuğumun da yaralanmasına sebep oldu. Köpeklerin alınmasını istiyoruz. İlla çocuğumuza bir zarar mı gelsin. Ben engelliyim, engelli aracımdan inemiyorum. Onlar gittiğinde ancak inebiliyorum. Çoğu zaman onlar yüzünden dışarı çıkamıyorum" diye konuştu.

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