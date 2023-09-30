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        Antalya'da erkek cesedi bulundu

        ANTALYA'da hurdadeposu olarak kullanılan yapının yanında, üzerinden kimlik çıkmayan 35- 40 yaşlarında erkeğe ait ceset bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 11:35 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:40
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        Antalya'da erkek cesedi bulundu
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        ANTALYA'da hurdadeposu olarak kullanılan yapının yanında, üzerinden kimlik çıkmayan 35- 40 yaşlarında erkeğe ait ceset bulundu.

        Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerinde hurda deposu olarak kullanılan yapının duvarının yanında hareketsiz duran kişiyi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan 35-40 yaşlarındaki kişinin öldüğü belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. 

        Ekipler, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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