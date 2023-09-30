Altın Portakal'ın 60 yıllık tarihinde 3'üncü iptal BUyıl 60'ıncısı düzenlenmesi planlanan Antalya Altın Portakal Film Festivali, seçkiye alınan 'Kanun Hükmü' filmiyle ilgili 'sansür' ve 'FETÖ' tartışmaları arasında iptal edildi. 1979 yılında sansür ve 1980 yılında askeri darbe nedenleriyle iptal edilen festival, 60 yıllık tarihinde 3'üncü kez iptal edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, festivalin iptal açıklamasında, filmden 'malum film' diye bahsetti.

BUyıl 60'ıncısı düzenlenmesi planlanan Antalya Altın Portakal Film Festivali, seçkiye alınan 'Kanun Hükmü' filmiyle ilgili 'sansür' ve 'FETÖ' tartışmaları arasında iptal edildi. 1979 yılında sansür ve 1980 yılında askeri darbe nedenleriyle iptal edilen festival, 60 yıllık tarihinde 3'üncü kez iptal edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, festivalin iptal açıklamasında, filmden 'malum film' diye bahsetti.

İlki 1964 yılında Antalya Belediye Başkanı Avni Tolunay'ın girişimiyle yapılan Altın Portakal Film Festivali, Türkiye'nin en uzun soluklu festivali ünvanını taşıyor. Bu yıl 7-14 Ekim'de 60'ıncısı düzenlenmesi planlanan festivalin tanıtım toplantısı, geçen hafta, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı ile daha önce iki kez Altın Portakal Ödülü'nü kazanan Demet Akbağ'ın katılımıyla yapıldı. Toplantıda festivalin bu yıl 'Sonsuza Kadar' sloganıyla yapılacağı açıklandı. Toplantıdan kısa süre sonra festivalin Ulusal Belgesel Film Yarışması'ndaki 8 filmden Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' filmiyle ilgili tartışmalar başladı. Filmde FETÖ propagandası iddialarının ardından festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, filmde yer alan kişiyle ilgili yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle filmin yarışma seçkisinden çıkarıldığını açıkladı.

'SANSÜR' TARTIŞMASI

Filmin seçkiden çıkarıldığının açıklanmasının ardından bu kez de festivalde sansür uygulandığı yönünde tartışmalar başladı. Filmin yönetmeni Nejla Demirci, tepki gösterip, kararın sinema ve belgesellere yapılan bir darbe olduğunu belirtti. Festivalde görev yapacak jüri üyeleri de ortak açıklama yaparak, filmin seçkiye geri alınması halinde görevlerini yerine getireceklerini belirtti. Bu açıklamanın ardından 27 filmin yönetmen ve yapımcısı da filmlerini festivalden çekme kararını aldıklarını bildirdi.

BAKANLIKLAR DESTEĞİNİ ÇEKTİ

Karara birçok ünlü isim tepki gösterirken, filmde yer alan kişiyle ilgili yargılama sürecinin devam etmediği belgelendiği için, filmin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verildiği açıklandı. Kararın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, festivale desteğini çekti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili, "Bakanlık olarak kültür ve sanatın her daim destekçisiyiz. Ancak sanatın gücü kullanılarak terör örgütü propagandası yapılmasına, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılmasına da son derece karşıyız" dedi. Ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı da festivalden desteğini çektiğini açıkladı.

13 SAAT SONRA TEKRAR ÇIKARILDI

Filmin geri alınma kararının ardından jüri üyeleri, 'Antalya'da görüşmek üzere' açıklaması yaparken, tepkiler de gelmeye başladı. Geri alınma kararından 13 saat sonra festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, kendisine soruşturma açıldığını, can güvenliği ile ilgili tehditler aldığını, herhangi bir terör örgütünün destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmelerinin mümkün olmadığını, bu nedenlerle filmi tekrardan seçkiden çıkardıklarını açıkladı. Kararın ardından Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı Demet Akbağ, yaşanan iletişim sorunları, kriz yönetiminin yapılamaması ve isminin dahil olmadığı olaylar içerisinde geçmesinden duyduğu rahatsızlık nedeniyle görevinden istifa ettiğini belirtti.

'MALUM FİLM' AÇIKLAMASIYLA İPTAL

Gün içerisinde de konuyla ilgili farklı düşüncedeki tartışmalar sürerken, dün akşam saatlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, açıklama yaptı ve seçkiden çıkarılan 'Kanun Hükmü' filminden 'malum film' diye bahsetti. Açıklamada, festival yönetmeni ve tüm sanat ekibinin süreci yanlış yönettiğini, kendi kararlarıyla karmaşaya neden olduklarını, bu nedenle görevlerine son verildiğini belirten Böcek, "Antalya Altın Portakal Film Festivalimizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum" dedi.

VENÜS HEYKELLERİ KALDIRILDI

Festivalin iptal edildiği açıklamasının ardından kentin farklı noktalarına yerleştirilen afişler ve festivalin simgesi olan Venüs heykelleri apar topar kaldırıldı. Festivalin merkezi olan ve film gösterimlerinin yapıldığı Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 60'ıncı yıl afişi henüz sökülmezken, merkeze çıkan yaya üst geçidi önündeki afişler kaldırımda taşınmayı bekliyor. Diğer yandan üst geçit üzerine yerleştirilen Venüs heykeli de henüz kaldırılmadı.

'ALTIN PORTAKAL'A DAİR

Böcek'in, 'Dünyayı etkisi altına alan pandemi salgını, şehrimizin ciğerlerini yakan Manavgat yangını, ekonomik kriz gibi pek çok olumsuzluğa rağmen 'Altın Portakal'ımızın ışığını hiç söndürmedik' açıklamasıyla 60'ıncısını duyurduğu Altın Portakal, bu kararla, tarihinde 1979 ve 1980 yıllarından sonra 3'üncü kez iptal edilmiş oldu. 1979'da düzenlenecek olan festivalde sansür kurulunun Yavuz Pağda'nın yönettiği 'Yolcular', Ömer Kavur'un yönettiği 'Yusuf ile Kenan' ve Yavuz Özkan'ın yönettiği 'Demiryol' filmlerini yasaklayıp, yapımın bazı bölümlerini de kesmek istemesi üzerine yapımcılar, yönetmenler, jüri üyeleriyle birlikte festivalden çekilme kararı alınca festival iptal edildi. 13- 20 Eylül 1980 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan festival, 12 Eylül Askeri Darbesi nedeniyle gerçekleştirilemedi. 2011 yılında düzenlenen 48'inci Altın Portakal Film Festivali'nde ise 1979 ve 1980 yıllarında düzenlenemeyen festivallerin filmlerine 'Geç Gelen Altın Portakal Ödülleri' töreniyle ödülleri verildi.