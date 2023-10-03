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        Tur minibüsü, kamyona çarptı: İsviçreli doktor öldü, 11 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 11:22 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:25
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        Tur minibüsü, kamyona çarptı: İsviçreli doktor öldü, 11 yaralı (2)
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        KAZAANIKAMERADA

        Antalya'nın Serik ilçesinde İsviçreli doktor Diana Meyer'in hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Görüntülerde park halindeki kamyonun dorsesine minibüsün çarptığı anlar yer aldı. Aynı kazada doktor Diana Meyer'in eşi Daniel Meyer'in de ağır yaralandığı öğrenildi. Özel bir hastanede tedaviye alınan ve boynunda çok sayıda kırık bulunduğu belirtilen Daniel Meyer'in ameliyat edileceği belirtildi.

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