Davulcu Hüseyin'i öldüren sanığa indirimsiz müebbet

YILBAŞIeğlencesindedavul çalmak için Hatay'dan Antalya'ya gelen Hüseyin Uyulgan'ı (19), alacak anlaşmazlığı nedeniyle öldüren Nasuh Korkmaz (40), 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıl hapse mahkum edildi. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

Olay, geçen 26 Aralık'ta saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1194'üncü Sokak'ta meydana geldi. Hatay'ın Dörtyol ilçesinden yılbaşında eğlence merkezlerinde davul çalmak için Antalya'ya gelen Hüseyin Uyulgan'a, dini nikahla birlikte yaşadığı İ.Y. (18) ile evde otururken telefon geldi. Uyulgan, daha sonra evden çıkıp, kendisine verilen adrese gitti. Uyulgan, burada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla kalbinden tek kurşunla vuruldu. Sağlık ekiplerince hastaneye Uyulgan, kurtarılamadı. Polis, cinayet şüphelisi Nasuh Korkmaz'ı, Kaş ilçesi Kınık Çayköy Mahallesi'nde gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesinde, olayın alacak meselesinden gerçekleştiğini ileri sürdü. Korkmaz, işlemlerinin ardından tutuklandı.

'TANIMADIĞIM BİRİNİ ÖLDÜRMEK İSTEMEZDİM'

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, sanık Nasuh Korkmaz ile taraf avukatları hazır bulundu. Savunmasını yapan Korkmaz, "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Pişmanım. Olaydan dolayı vicdan azabı çekmekteyim. Tanımadığım birini öldürmek istemezdim. Olay bile isteye olmadı" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Korkmaz hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıl hapis cezası verdi. Korkmaz'ın önceki geçmişi ve olay yerinden kaçması göz önünde bulundurularak indirim uygulanmadı.