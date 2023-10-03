Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Davulcu Hüseyin'i öldüren sanığa indirimsiz müebbet

        YILBAŞIeğlencesindedavul çalmak için Hatay'dan Antalya'ya gelen Hüseyin Uyulgan'ı (19), alacak anlaşmazlığı nedeniyle öldüren Nasuh Korkmaz (40), 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıl hapse mahkum edildi. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:24 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Davulcu Hüseyin'i öldüren sanığa indirimsiz müebbet
        ABONE OL
        ABONE OL

        YILBAŞIeğlencesindedavul çalmak için Hatay'dan Antalya'ya gelen Hüseyin Uyulgan'ı (19), alacak anlaşmazlığı nedeniyle öldüren Nasuh Korkmaz (40), 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıl hapse mahkum edildi. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

        Olay, geçen 26 Aralık'ta saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1194'üncü Sokak'ta meydana geldi. Hatay'ın Dörtyol ilçesinden yılbaşında eğlence merkezlerinde davul çalmak için Antalya'ya gelen Hüseyin Uyulgan'a, dini nikahla birlikte yaşadığı İ.Y. (18) ile evde otururken telefon geldi. Uyulgan, daha sonra evden çıkıp, kendisine verilen adrese gitti. Uyulgan, burada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla kalbinden tek kurşunla vuruldu. Sağlık ekiplerince hastaneye Uyulgan, kurtarılamadı. Polis, cinayet şüphelisi Nasuh Korkmaz'ı, Kaş ilçesi Kınık Çayköy Mahallesi'nde gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesinde, olayın alacak meselesinden gerçekleştiğini ileri sürdü. Korkmaz, işlemlerinin ardından tutuklandı.

        'TANIMADIĞIM BİRİNİ ÖLDÜRMEK İSTEMEZDİM'

        Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, sanık Nasuh Korkmaz ile taraf avukatları hazır bulundu. Savunmasını yapan Korkmaz, "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Pişmanım. Olaydan dolayı vicdan azabı çekmekteyim. Tanımadığım birini öldürmek istemezdim. Olay bile isteye olmadı" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Korkmaz hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıl hapis cezası verdi. Korkmaz'ın önceki geçmişi ve olay yerinden kaçması göz önünde bulundurularak indirim uygulanmadı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Elmalı'da elma hasadı başladı
        Elmalı'da elma hasadı başladı
        Antalya'da müzisyen genci öldüren sanığa müebbet hapis cezası
        Antalya'da müzisyen genci öldüren sanığa müebbet hapis cezası
        Kumluca'da hayvanseverlere mama desteği
        Kumluca'da hayvanseverlere mama desteği
        Alanya'da turizm hareketliliği ekimde de sürecek
        Alanya'da turizm hareketliliği ekimde de sürecek
        GÜNCELLEME - Antalya'da kamyona çarpan tur minibüsündeki 1 turist öldü, 11...
        GÜNCELLEME - Antalya'da kamyona çarpan tur minibüsündeki 1 turist öldü, 11...
        Antalyaspor'da 4 gole ulaşan Adam Buksa, takımın en skorer oyuncusu oldu
        Antalyaspor'da 4 gole ulaşan Adam Buksa, takımın en skorer oyuncusu oldu