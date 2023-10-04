İtfaiyenin 'kadın gücü', gittikleri görevlerde erkek sanılıyor ANTALYAİtfaiyesi'nde4 kadın personel, erkek meslektaşlarıyla omuz omuza görev yapıyor. İstasyonun 'kadın gücü' olarak adlandırılan itfaiyeciler, gittikleri her görevde koruyucu kıyafetleri ve maskeleri nedeniyle erkek sanılarak 'Ağabey, birader' hitaplarıyla karşılaşıyor.

ANTALYAİtfaiyesi'nde4 kadın personel, erkek meslektaşlarıyla omuz omuza görev yapıyor. İstasyonun 'kadın gücü' olarak adlandırılan itfaiyeciler, gittikleri her görevde koruyucu kıyafetleri ve maskeleri nedeniyle erkek sanılarak 'Ağabey, birader' hitaplarıyla karşılaşıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yıl içerisinde çok sayıda ihbara gidiyor. Yangından kapı açmaya, hayvan kurtarmadan sıkışmalı trafik kazasına hemen her ihbarı değerlendiren Antalya İtfaiyesi, 3 vardiya şeklinde 24 saat göreve hazır bekliyor. 4 kadının da bulunduğu Antalya İtfaiyesi personeli, her sabah önce tüm araç ve ekipmanların son durumunu kontrol ediyor. Araçların bakımını da kendileri yapan itfaiye erleri, koruyucu kıyafetlerini de kontrol edip, görev için hazırlanıyor. İhbarlara kısa sürede karşılık vererek istasyondan çıkan itfaiye erleri, kadın-erkek sahada omuz omuza mücadele ediyor.

'SİZ KADIN MIYDINIZ' SORUSU

Antalya İtfaiyesi'nin 4 kadın personeli, erkek meslektaşları tarafından istasyonun 'kadın gücü' olarak adlandırılıyor. Koruyucu kıyafetlerle göreve giden, bu nedenle erkek meslektaşlarından ayırt edilemeyen kadın itfaiyeciler, olay yerinde de erkek sanılarak 'Ağabey, birader' hitaplarıyla karşılaşıyor. Görevleri bitip, maskelerini çıkarınca vatandaşın şaşkın bakışlarıyla karşılaştıklarını anlatan kadın personel, 'Siz kadın mıydınız?' sorusunu sıkça duyduklarını söyledi.

ABLASI DAHİ TANIYAMAMIŞ

İtfaiye personeli Merve Nur Toy (26), sağlık çalışanı ablası İmren Kalkan ile sıklıkla görevlerde karşılaştıklarını söyledi. Ablasının bir görevde kendisini tanıyamadığını belirten Toy, "Ablam ambulansla göreve geldi. Beni tanıyamadı. Maskemi çıkarınca şaşırıp, kaldı. Bu durumla çok karşılaşıyoruz" diye konuştu. Betül Erdal (25) ise küçük yaştan itibaren itfaiye araçlarına ilgisi olduğunu belirtti. İtfaiyeci olmak için gerekli eğitimleri aldığını belirten Erdal, işini severek yaptığını anlattı. Göreve gittiği yerlerde erkek meslektaşlarıyla karıştırıldığını anlatan Erdal, "Her gittiğimiz görevde bize 'Ağabey' diye sesleniyorlar. Sonrasında maskemiz çıkınca 'Oo kadın itfaiyeci' diye şaşırıyorlar. Bu durum, beni mutlu ediyor" dedi. Seda Özyurt (26) da kadın meslektaşlarıyla aynı durumu yaşadığını ifade etti. Mesleğini severek yaptığını anlatan Özyurt, "Genelde yüzümüz maskeyle kapalı olduğu için bizi tanımıyorlar. Maske çıkınca kadın olduğumuzu görüp, şaşırıyorlar. Hatta bize 'Nasıl yapabiliyorsunuz, bu işin üstesinden nasıl gelebiliyorsunuz?' diye soruyorlar. Genelde ileri yaştaki kadınlar, bizi görünce şaşırıyor" diye konuştu.

YURT TERASINDAN İTFAİYE İSTASYONUNA

Merve Yiğit (28) de Akdeniz Üniversitesi'nde ziraat mühendisliği eğitimi alırken itfaiye istasyonunun yanındaki yurdun terasından sürekli istasyondaki çalışmaları inceleyerek, itfaiyeciliğe merak sardığını anlattı. Üniversiteyi bitirip, sınava girerek itfaiye personeli olduğunu belirten Yiğit, "Zorlukları seviyorum. Maske taktığımız görevlerde kadın olduğumuzu hiçbir şekilde anlamıyorlar. Maske çıkınca şaşırıyorlar" dedi.