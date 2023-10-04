Yasağa rağmen ATV aracıyla SİT alanı sahile girip, safari yaptılar

ANTALYA'nınManavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nin birinci derece SİT alanı olan plajına ATV aracıyla giren 2 kişi, safari yaparken görüntülendi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan, arkeolojik kazılarla tarihi 2 bin 500 yıl öncesine uzanan Side Antik Kenti'ne, her yıl yüz binlerce turist tatile geliyor. Turistler, tarihi antik kentte Roma dönemine ait Apollon ve Athena tapınaklarını, antik tiyatroyu ve diğer kalıntıları gezerken, bir taraftan da Side plajlarında güneşleniyor. Side'nin en büyük plajlarından olan ve bir kısmı birinci derecede SİT alanı içerisinde bulunan Doğu Plajı'na da turistler, büyük ilgi gösteriyor. Doğu Plajı'nda dün akşam saatlerinde 2 kişinin bulunduğu 07 BJL 773 plakalı ATV aracı, görüntülendi. Motorlu araçların özel izinle girdiği, SİT alanı içindeki kumsalda hızla ilerleyerek safari yapan ATV aracındakiler, güneşlenenlerin şaşkın bakışları arasında bir süre gezinti yaptıktan sonra uzaklaştı.