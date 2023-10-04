Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Anne katilinin cezai ehliyetinin olmadığı belirlendi

        ANTALYAdatartıştığıannesi Zübeyde Tıraş'ı (61) 13 bıçak darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Yusuf Emre Tıraş (38) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep edildi. İddianamede ayrıca Tıraş'ın cezai ehliyetinin bulunmadığının tespit edildiği, yargılama aşamasında bu durumun kabulü halinde sanığın tedavi altına alınması istendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:32 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne katilinin cezai ehliyetinin olmadığı belirlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYAdatartıştığıannesi Zübeyde Tıraş'ı (61) 13 bıçak darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Yusuf Emre Tıraş (38) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep edildi. İddianamede ayrıca Tıraş'ın cezai ehliyetinin bulunmadığının tespit edildiği, yargılama aşamasında bu durumun kabulü halinde sanığın tedavi altına alınması istendi.

        Olay, 2022 yılında 8 Aralık'ta saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi 1468. Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'nci katında yaşandı. Yusuf Emre Tıraş ile alışverişten dönen annesi Zübeyde Tıraş, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Emre Tıraş, annesine ekmek bıçağıyla saldırıp, 13 kez bıçakladı. Bağrışma seslerini duyan komşuları, daireye gelerek kapıyı çaldı. Kapıyı açan Yusuf Emre Tıraş'ın elinde kan izlerini gören komşuları, içeri girmek istedi. Panikleyen Yusuf Emre Tıraş, kaçmak istediği sırada komşuları tarafından yakalandı, polise haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zübeyde Tıraş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri de Yusuf Emre Tıraş'ı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tıraş, tutuklandı. ANNESİNİN KENDİSİNE BÜYÜ YAPTIĞINI İDDİA ETTİ

        Yusuf Emre Tıraş hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, Yusuf Emre Tıraş'ın bıçakla annesinin alın, kulak, çene, ağız ve boyun bölgelerine çok sayıda bıçak darbesi vurduğu belirtildi. Otopsi raporunda, Zübeyde Tıraş'ın vücudunda 13 bıçak yarası bulunduğu kaydedildi. Yusuf Emre Tıraş'ın savunmasında, annesinin kendisine büyü yaptığını, kendisinin hasta olduğunu çevredekilere söylediğini iddia etti. Kişisel eşyalarını annesinin kirlettiğini belirten Tıraş, bu nedenle içinde biriken olayların etkisiyle annesini mutfakta bulduğu bıçakla öldürdüğünü, olay sırasında kendisinin de elinden yaralandığını beyan etti.

        PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLDUĞUNU ANLATTI

        Yusuf Emre Tıraş'ın babası Süleyman Tıraş ise ifadesinde, olay günü kendisini arayan komşuların bağırma sesleri geldiğini söylemesi üzerine eve geldiğini, eşini yerde kanlar içinde gördüğünü, kontrol ettiğinde vefat ettiğini anladığını söyledi. Süleyman Tıraş, oğlunun uzun süredir psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğunu, devamlı ilaç kullandığını anlattı.

        İddianamede, Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nca düzenlenen raporda, Yusuf Emre Tıraş'ın 'kasten öldürme' suçuna yönelik cezai ehliyetinin bulunmadığının tespit edildiği yer aldı. Yusuf Emre Tıraş'ın 'üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede ayrıca cezai ehliyetinin bulunmadığının kabulü halinde, sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tedavi altına alınması istendi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eylül'de ihracat rekoru!
        Eylül'de ihracat rekoru!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Rize'yi sel ve vurdu! Yollar kapandı...
        Rize'yi sel ve vurdu! Yollar kapandı...
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Tesadüfen Nobel
        Tesadüfen Nobel
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Son filmlerini izleyemediler
        Son filmlerini izleyemediler
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        5 kente dikkat çekti! Deprem bilimci Prof. Dr. Bektaş'tan Trabzon için çarpıcı uyarı!
        5 kente dikkat çekti! Deprem bilimci Prof. Dr. Bektaş'tan Trabzon için çarpıcı uyarı!
        Trump yeniden mahkemede
        Trump yeniden mahkemede
        O anlar kamerada! Uyuşturucu sattığı iddiasıyla... Dövüp yerde sürüklediler!
        O anlar kamerada! Uyuşturucu sattığı iddiasıyla... Dövüp yerde sürüklediler!
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

        Benzer Haberler

        İtfaiyenin 'kadın gücü', gittikleri görevlerde erkek sanılıyor
        İtfaiyenin 'kadın gücü', gittikleri görevlerde erkek sanılıyor
        Yasağa rağmen ATV aracıyla SİT alanı sahile girip, safari yaptılar
        Yasağa rağmen ATV aracıyla SİT alanı sahile girip, safari yaptılar
        İtfaiyenin 'kadın gücü', gittikleri görevlerde erkek sanılıyor
        İtfaiyenin 'kadın gücü', gittikleri görevlerde erkek sanılıyor
        Antalya'da 6-10 yaş arası çocuklar buz pateni öğreniyor
        Antalya'da 6-10 yaş arası çocuklar buz pateni öğreniyor
        Antalya'da annesini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hap...
        Antalya'da annesini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hap...
        Antalyaspor'un bileği sahasında bükülmüyor
        Antalyaspor'un bileği sahasında bükülmüyor