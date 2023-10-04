5 yaşında lösemili kızına iliği ile can olacak; 55 bin dolar tedavi ücreti için kampanya MANİSA'dagrip olduğu sanılarak götürüldüğü hastanede lösemi teşhisi konulan Özbekistan uyruklu Müslimakhon Ulukbekova'nın (5) yaşama tutunabilmesi için 1 hafta içerisinde ilik nakli olması gerekiyor. Kızına ilik verip tekrar can olacak anne İntizor Matrasulova ve eşi Mehmet Kaynak, bir yandan da Müslimakhon'un tedavisi gerek olan 55 bin doları toplamaya çalışıyor.

MANİSA'dagrip olduğu sanılarak götürüldüğü hastanede lösemi teşhisi konulan Özbekistan uyruklu Müslimakhon Ulukbekova'nın (5) yaşama tutunabilmesi için 1 hafta içerisinde ilik nakli olması gerekiyor. Kızına ilik verip tekrar can olacak anne İntizor Matrasulova ve eşi Mehmet Kaynak, bir yandan da Müslimakhon'un tedavisi gerek olan 55 bin doları toplamaya çalışıyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Özbekistan uyruklu İntizor Matrasulova, geçen yıl grip olduğunu düşündüğü kızı Müslimakhon Ulukbekova'yı hastaneye götürüldü. İlaç verilerek tedavisine başlayan Ulukbekova'nın vücudunda bir süre sonra morluklar oluşmaya başladı. Aile kızını tekrar doktora götürünce yapılan tahlillerde, gerçek ortaya çıktı. Ulukbekova'ya lösemi teşhisi konuldu ve bir an önce tedaviye başlanması gerektiği belirtildi. Ardından İzmir'e giden aile, Müslimakhon Ulukbekova'nın Türk vatandaşı olmaması nedeniyle tedavi giderini karşılamak için önce araçlarını, daha sonra evdeki eşyaları satmaya başladı. Tedaviden sonuç alınamayınca küçük kız acil ilik nakli olması gerektiği, 1 hafta zamanının kaldığı belirtilerek, Medical Park Antalya Hastanesi'ne yönlendirildi. Apar topar Antalya'ya gelen aile, İntizor Matrasulova'dan ilik nakli olacak Müslimakhon'un hastaneye yatış işlemlerini başlattı.

55 BİN DOLAR İÇİN KAMPANYA

Bu sırada 75 bin dolar olan tedavi ücretinin gönüllüler tarafından toplanan 20 bin doları hastaneye ödendi. Kalan tedavi ücretinin toplanabilmesi için gönüllüler tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Çaresizlik içerisinde kızlarını hayatta tutmaya çalışan İntizor Matrasulova ve eşi Mehmet Kaynak, tedavi için gerekli parayı toplamaya çalışıyor.

Nakilden başka çare kalmadığının söylendiğini belirten Mehmet Kaynak, "Geçen sene grip olunca ilaç kullanmaya başladık ancak bir süre sonra vücudunda, gözlerinin altında morluklar oluştu. Tekrar doktora götürdük ve lösemi olabileceği söylendi. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine başladık. 1 senedir kemoterapi görüyor, ilaç alıyor. Müslimakhon Türk vatandaşı olmadığı için arabamızı, evimizin eşyalarına kadar sattık. Bu sırada gönüllüler bize elini uzattı" dedi.

Müslimakhon'u yaşatmak için her şeyi yapacaklarını söyleyen Kaynak, "1 hafta gibi zamanı kaldı. Bu sürede nakil olmazsa maalesef sonucu kötü olacak. 75 bin dolar tedavi ücreti var. Herkesten yardım bekliyoruz. Bizim 1 günümüz, 1 saatimiz yok. Saatli bomba ile geziyoruz. Şu an toplanan 20 bin dolar hastaneye yatırıldı ve tedaviye başlandı" diye konuştu.

'EVLADIM YANIMDA OLSUN'

Kızını kaybetmek istemediğini söyleyen İntizor Matrasulova ise "Çok heyecanlıyım. Çocuğuma tekrardan can verebileceğim için çok mutluyum. Bize destek olan, yardım eden herkese çok teşekkür ederim. Tedavi bittikten sonra bütün vaktimi, zamanımı kızımla, ailemle geçirmek istiyorum. Hiçbir şeyimiz olmasın, dışarıda kalalım gerekirse ama evladım yanımda olsun" dedi.

Konuşurken gözyaşına hakim olamayan annesine "Anne ben güçlüyüm" diyen Müslimakhon Ulukbekova, tedavi olduktan sonra parklarda oynamak istediğini söyledi.