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        Antalya'da kolu ampute edilmekten kurtarılan Yunan kız, 1 ay hastanede kalacak

        YUNANİSTAN'ınMeisAdası'nda asansöre sıkışan kolunu kaybetme tehlikesi yaşayan 3 yaşındaki Valentina Kavvidas, Rodos'a nakledilemeyince getirildiği Antalya'da ameliyat edildi. Kolu ampute edilmekten kurtarılan küçük kız, 1 ay hastanede kalacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:22 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:25
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        Antalya'da kolu ampute edilmekten kurtarılan Yunan kız, 1 ay hastanede kalacak
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        YUNANİSTAN'ınMeisAdası'nda asansöre sıkışan kolunu kaybetme tehlikesi yaşayan 3 yaşındaki Valentina Kavvidas, Rodos'a nakledilemeyince getirildiği Antalya'da ameliyat edildi. Kolu ampute edilmekten kurtarılan küçük kız, 1 ay hastanede kalacak.

        Meis Adası'nda yaşayan Valentina Kavvidas'ın kolu, önceki gün asansöre sıkıştı. Kavvidas'ı kurtaran sağlık ekibi, adada yeterli müdahale edilemeyeceğini belirterek, Rodos'tan helikopter talebinde bulundu. Ancak helikopter teknik sorun nedeniyle havalanamayınca aile, Kaş- Meis Adası arasında sefer yapan bir tekneyle Valentina Kavvidas'ı Antalya'ya getirdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne acil olarak giriş yapan Kavvidas, ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. 2 saatlik operasyon sonrası Kavvidas'ın kolu ampute edilmekten kurtarıldı.

        'BİRKAÇ AMELİYAT DAHA YAPILACAK'

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kavvidas'ın son durumuyla ilgili bilgi verdi. Meis'ten Rodos'a, oradan Yunanistan'a gidecek hastanın ailenin kararıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirildiğini belirten Prof. Dr. Özkan, "Aile hiç düşünmeden hastanemize getiriyor. Çok ciddi bir travma aslında çocuk için. Bu gibi durumlarda kol ya kopar ya da uzun zaman sonra içeride basınçtan dolayı damarlar sıkışır ve kesilmesi durumunda kalınır. Ameliyata alındı ve damarlar rahatlatıldı, kol kurtarıldı. Şu anda birkaç ameliyat daha yapılacak ama kolu kurtuldu" dedi. Prof. Dr. Özkan, "Bazen Türkiye ve Yunanistan'ın bu gibi durumlarda bir araya gelmesi insanları şaşırtıyor ama sonuç olarak sağlığa ve bilime güvenleri, Türkiye için çok ciddi bir gurur kaynağı. 1 ay kadar bizimle kalacak" diye konuştu. Ailenin de moral ve motivasyon olarak iyi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özkan, kız çocuğunun konuşabildiğini, genel durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

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