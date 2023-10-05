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        Tarihi taşları yurt dışına kaçırmak isteyen Belçikalı'nın 12 yıla kadar hapsi istendi

        ANTALYA'daRoma dönemine ait 3 tarihi taşı yurt dışına götürmeye çalışırken havalimanında yakalanan Belçikalı Kim Mergits'in, 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması istendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 16:48 Güncelleme: 05.10.2023 - 16:50
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        Tarihi taşları yurt dışına kaçırmak isteyen Belçikalı'nın 12 yıla kadar hapsi istendi
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        ANTALYA'daRoma dönemine ait 3 tarihi taşı yurt dışına götürmeye çalışırken havalimanında yakalanan Belçikalı Kim Mergits'in, 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması istendi.

        Türkiye'ye tatil için gelen Belçikalı Kim ve Warre Mergits çifti, 16 Eylül´de ülkelerine dönmek için geldikleri Antalya Havalimanı'nda valizlerinde bulunan, kıyafet ve poşete sarılı 3 taştan şüphelenilmesi nedeniyle gözaltına alındı. Taşların, Antalya Müze Müdürlüğü'nce yapılan incelemesinde, Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Turist çift, adli kontrolle serbest bırakılırken, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

        'SÜSLEME UNSURU OLARAK KULLANILMAKTADIR'

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çiftten Kim Mergits hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Antalya Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora yer verildi. 1 bezeli mermer parça ile 2 mimari parçanın incelemesine yer verilen iddianamede, "Bezemeli mermer parçanın üzerinde, merkezinde haçı andıran stilize rozet motiflerinin benzeri, Doğu Roma dönemi dinsel mimaride antik yapı elemanlarında bir süsleme unsuru olarak kullanılmaktadır. 2 mermer parçanın bir yüzünün perdahlı oluşu, diğer yüzünde ise zemine bağlamak için kullanılan harç kalıntısı göz önüne alındığında iki mermer parçasının Roma ya da Doğu Roma dönemi antik yapılarının zeminlerinde kullanılan mermer zemin kaplama parçaları olduğunu ifade etmek mümkündür" ifadelerine yer verildi. İddianamede ayrıca, 1 bezeli mermer parça ile 2 mimari parçanın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren eserlerden olduğunun tespit edildiği belirtildi.

        OLAYIN TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLDİ

        İddianamede, Kim Mergits'in ifadesi, düzenlenen raporlar ve tüm dosya kapsamlı değerlendirildiğinde, şüphelinin yurt dışına çıkarılması yasaklı eserlerden olan parçaları yurt dışına çıkarmaya teşebbüs ederek, atılı suçu işlediği kaydedildi. Şüpheli Kim Mergits'in, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 68´inci maddesi gereğince 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianamede ayrıca olayın teşebbüs aşamasında kalmasının değerlendirilmesi talep edildi. Şüpheli Mergits, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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