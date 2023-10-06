Festivalin simgesi 'Venüs', hurdacıdan alınıp yol kenarına süs yapıldı

ANTALYAAltınPortakal Film Festivali'nin simgesi Venüs heykellerinden 1'i, kırık ve eskimiş halde yol kenarında tutuluyor. Heykeli işletmesinin önüne yerleştiren Ali Argın, "Hurdacıdan aldım. Sanırım kırıldığı için atılmış" dedi.

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenmesi planlanan Antalya Altın Portakal Film Festivali seçkisine giren filmlerin açıklanmasının ardından Nejla Demirci'nin yönettiği 'Kanun Hükmü' belgesel filmi, dikkati çekti. FETÖ propagandası yapıldığı öne sürülerek filmin gösterimden çıkarılması gündeme geldi. Günlerce süren tartışmalarla film 2 kez seçkiden çıkarılıp, tekrar alındı.

HEYKELLER VE AFİŞLER TOPLATILDI

Tepkiler nedeniyle 60 yıldır süren ve Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali unvanını elinde bulunduran Antalya Altın Portakal Film Festivali, başlamadan iptal edildi. Festival için kent merkezinde ana arterler ve üst geçitlere afişler asılmış ve festivalin simgesi haline gelen Venüs heykelleri yerleştirilmişti. Heykeller ve afişler iptal kararının ardından toplatılırken, Kepez ilçesinde kaderine terk edilen bir Venüs heykeli olduğu ortaya çıktı.

4-5 YILDIR BURADA BEKLİYOR

Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerindeki bir köfteci ve oto galeri işletmesi önündeki Venüs heykelinin portakal tuttuğu elinin kırıldığı ve eskidiği dikkati çekti. Oto galeri işletmecisi Ali Argın (36), çeşitli yerlerinde çatlakların yer aldığı heykeli bir hurdacıdan aldığını, dikkati çektiği için işletmesi önünde sergilediğini söyledi. Zaman zaman heykelin yerini de değiştirdiğini belirten Argın, "Hurdacılardan aldım. İşletmenin önüne koydum. Sanırım kırıldığı için atılmış. 4-5 yıldır burada bekliyor" dedi.