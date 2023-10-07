SunExpress kış sezonunda ek 2 bin sefer planlıyor TürkHava Yolları ve Lufthansa ortak kuruluşu olan Sunexpress kış sezonuna hazırlanıyor. 2023 yılının ilk üç çeyrek döneminde 10 milyona yakın yolcu taşıyarak rekor kıran havayolu şirketi yılsonuna kadar açılacak yeni rotalarla 2 binden fazla uçuş planlayarak kış sezonuna hazırlanıyor.

TürkHava Yolları ve Lufthansa ortak kuruluşu olan Sunexpress kış sezonuna hazırlanıyor. 2023 yılının ilk üç çeyrek döneminde 10 milyona yakın yolcu taşıyarak rekor kıran havayolu şirketi yılsonuna kadar açılacak yeni rotalarla 2 binden fazla uçuş planlayarak kış sezonuna hazırlanıyor.

SunExpress CEO´su Max Kownatzki ve Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu havayolu şirketinin Antalya´daki genel merkez binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. CEO Kownatzki, şirketin kış sezonunda yapılacak çalışmaları hakkında bilgi verirken, Ekim-Aralık ayını kapsayan kış sezonunda Türkiye´nin turizm hedeflerine katkı sağlamak yaz sezonuna uzatarak kış sezonunun da büyük yolcu hedefleri olduğunu açıkladı. Koronavirüs´ün yeni varyantı Eris ile ilgili olarak da konuşan CEO, herhangi bir kapanma veya seyahat kısıtlamasının söz konusu olmadığını söyledi.

60 MİLYON TURİST HEDEFİNE KATKIDA BULUNACAĞIZ

2023 yılı yolcu sayısı açısından yine rekor bir yıl olacağının altını çizen SunExpress CEO´su Max Kownatzki, "2023 yılının ilk üç çeyreğinde yüzde 88´lik bir doluluk oranı ile 10 milyona yakın yolcu taşıyarak yeni bir rekora imza attık. Yolcu trafiği anlamında hedefimizin üstünde bir performans gösterdik ve yıl sonuna kadar 12 milyon yolcu hedefimizi aşacağımızı öngörüyoruz. Yaz sonrası Türkiye´ye yönelik devam eden talebi karşılamak amacıyla kapasite artışına gittik ve yıl sonuna kadar 2 binden fazla ek uçuş planladık. Türkiye´nin bu yıl için 60 milyon turist hedefine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Ekim ve aralık ayını kapsayan kış sezonu için çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Kownatzki, "Kış sezonu için 15 yeni rota belirledik. Türkiye'nin lokomotif sektörü turizmin elçisi olarak SunExpress´in kış sezonuna da yatırım yaparak Türkiye'nin sadece yaz sezonunda değil, tarihi, doğası, yerel mutfağı ve spor turizmi için altyapısıyla tüm yıl boyunca desteğimiz devam edecek. Turizmi tüm yıla yaymak için bu yıl kış kapasitemizi de arttırarak uçuş ağımıza 15 yeni rota ekledik. Bu kış Üsküp, Abu Dabi, Şarm El-Şeyh, Sofya, Krakow ve Kıbrıs gibi yeni ve birbirinden güzel destinasyonları Antalya ve İzmir ile bağlayacağız" diye konuştu.

GÜNEY AFRİKA´DA HİZMET VERECEĞİZ

Gelecek dönemdeki filo büyümesini sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için sezon etkisini dengeleyici ek aksiyonlar aldıklarını belirten Kownatzki, bunun bir parçası olarak South African Airways ile damp lease anlaşması imzaladıklarını belirtti. Kownatzki, anlaşma kapsamında iki Boeing 737-800 tipi SunExpress uçağı, South African Airways'in Johannesburg merkezli uçuşlarında hizmet vereceğini ifade etti.

400 KABİN MEMURU İSTİHDAM EDECEĞİZ

Havayolu şirketinin pilot istihdam programı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kownatzki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sektördeki 30 yılı aşkın tecrübemizle Türk havacılığına katkı sağlamaya ve çalışanları tarafından "Great Place To Work" sertifikasına layık görülen bir şirket olarak istihdam yaratmaya devam ediyoruz. Geleceğin Türk pilotlarını yetiştirmek için 2018 yılından bu yana Çoklu Ekip Pilot Lisans Programı´nı yürütüyoruz. Bu programdan mezun olanlara iş garantisi sağlıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 160 pilot yetiştireceğiz. Şu anda 60 kişinin program kapsamında eğitimleri sürüyor. Ek olarak, 2024 yaz sezonu için de 160´tan fazla pilot ve 400 kabin memuru istihdam edeceğiz."

KABİN MEMURU OLARAK UÇUŞTA GÖREV ALDIM ÇOK MUTLU OLDUM

Önceki gün kabin memuru olarak uçuşta görev yaptığını yolculara servis yaptığını ifade eden CEO Max Kownatzki, "CEO olarak değişik bir deneyim yaşadım. Kabin memuru olarak uçuşta yer aldım, gerçekten müthiş bir deneyimdi. Gerçekten müşterilerin Sunexpress ruhu ve deneyimle ağırlandığını gördüm. En iyi tatil havayolu ödülünü neden aldığımızı bu deneyimi yaşayarak daha iyi anladım. Kabin memuru olarak 4 bacak uçuş yaptım. Deneyimin ardından çok heyecanlı bir şekilde evime geldim. Uçuşta beni tanıyanlarda oldu tanımayanlarda oldu. Bana baklava ikram ettiler, bu kadar baklavaya rağmen kabin memurlarımızın bu kadar fit olması beni gerçekten çok şaşırttı. Benim için farklı bir deneyim oldu" dedi.

RUSYA´DA MALİYETLER KARŞILAMIYOR, BU YÜZDEN UÇMUYORUZ

Konuşmasının ardından gazetecilerin Rusya'ya neden uçuş düzenlemediklerini ilişkin bir soruyu, "Sunexpress olarak Rusya'da olmamamızın nedeni çok basit, eskiden de biz Rusya'ya servis vermiyorduk. İlk zamanlar Moskova'ya deneysel bir uçuş yaptık. Rusya'da tur operatörleri ile çalıyorsunuz. Rusya'dan çıktığınız zaman satışın oradan olması gerekiyor. Bu da maliyetleri karşılamıyor. Biz zaten bu kriz çıkmadan önce oraya uçuşları durdurmuştuk. Bunun Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili değil" diye konuştu.

BU BİZİM ALACAĞIMIZ BİR KARAR DEĞİL

Kownatzki, borsaya açılmaya ilişkin sorulan soru üzerine ise şunları söyledi:

"Bu bizim görev alanımızın dışında bir konu. Türk Hava Yolları ve Lufthansa´nın ortaklığıyla 33 yıldan beri bu pazardayız. Halka arz ve borsa konusundaki kararı iki havayolu şirketi verir."

ARTAN MALİYETLERİ YOLCUYA YANSITAMIYORUZ

Havacılık sektöründe artan maliyetler konusuna ilişkin soru üzerine Kownatzki, şunları ifade etti:

"Sektörde artan maliyetler gerçekten bizim için büyük bir sorun. Beni endişelendiren inanılmaz yükselen bir pazar var ama her kalemde fiyat artışı var. Bunu herhangi bir enflasyon rakamı ile açıklayamayız. 2024 rezervasyonu 2023 yılındaki rezervasyon sayısını şimdiden geçti. Ancak talep artıyor diye maliyetleri arttırmamak gerekir. Çoğu fiyat artışını biz absorbe ediyoruz. Bunu müşteriye yansıtmıyoruz."

DHA-Ekonomi - Türkiye-Antalya - DHA

2023-10-07 13:28:49