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        55 bin dolar 3 günde toplandı; 5 yaşındaki kızına iliği nakledilecek

        MANİSA'dalösemiteşhisi konulan Özbekistan uyruklu Müslimakhon Ulukbekova'nın (5) yaşama tutunabilmesi için başlatılan kampanya sonunda, tedavi için gerekli 55 bin dolar gönüllülerin aracılığıyla 3 günde toplandı. Annesi İntizor Matrasulova'dan alınacak ilik, Müslimakhon'a nakledilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 11:00 Güncelleme: 08.10.2023 - 11:05
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        55 bin dolar 3 günde toplandı; 5 yaşındaki kızına iliği nakledilecek
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        MANİSA'dalösemiteşhisi konulan Özbekistan uyruklu Müslimakhon Ulukbekova'nın (5) yaşama tutunabilmesi için başlatılan kampanya sonunda, tedavi için gerekli 55 bin dolar gönüllülerin aracılığıyla 3 günde toplandı. Annesi İntizor Matrasulova'dan alınacak ilik, Müslimakhon'a nakledilecek.

        Salihli ilçesinde yaşayan Özbekistan uyruklu İntizor Matrasulova ile Mehmet Kaynak'ın kızları Müslimakhon Ulukbekova, geçen sene grip olunca aile hastaneye götürdü. İlaç verilerek tedavisine başlanan küçük kızın vücudunda bir süre sonra morluklar oluştu. Aile kızlarını tekrar doktora götürünce yapılan tahlillerde, gerçek ortaya çıktı. Ulukbekova'ya lösemi teşhisi konuldu ve bir an önce tedaviye başlanması gerektiği belirtildi. Daha sonra İzmir'e giden aile, Müslimakhon Ulukbekova'nın Türk vatandaşı olmaması nedeniyle tedavi giderini karşılamak için önce araçlarını, daha sonra evdeki eşyaları satmaya başladı. Tedaviden sonuç alınamayınca küçük kızın acil ilik nakli olması gerektiği, 1 hafta zamanının kaldığı belirtilerek, Medical Park Antalya Hastanesi'ne yönlendirildi. Antalya'ya gelen aile, İntizor Matrasulova'dan ilik nakli olacak Müslimakhon'un hastaneye yatış işlemlerini başlattı.

        20 BİN DOLAR ÖDENMİŞTİ

        Bu sırada 75 bin dolar olan tedavi ücretinin gönüllülerce toplanan 20 bin doları hastaneye ödendi. Kalan tedavi ücretinin toplanabilmesi için gönüllülerce yardım kampanyası başlatıldı. Çaresizlik içerisinde tedavisine başlanan kızlarını hayatta tutmaya çalışan aile yardım eli beklerken, iyi haber 3 gün sonra geldi. Başlatılan yardım kampanyasında tedavi için gerekli 55 bin dolar da gönüllülerin desteğiyle toplandı. Annesi İntizor Matrasulova'dan alınacak ilik, birkaç gün içerisinde küçük kıza nakledilecek.

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