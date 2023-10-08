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        Depremzede Mustafa, Antalya'da motosiklet kazasında hayatını kaybetti

        KAHRAMANMARAŞmerkezlidepremlerden sonra ailesi ile Hatay'dan Antalya'ya gelen Mustafa Kerem Akbulut (20), motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 15:04 Güncelleme: 08.10.2023 - 15:05
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        Depremzede Mustafa, Antalya'da motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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        KAHRAMANMARAŞmerkezlidepremlerden sonra ailesi ile Hatay'dan Antalya'ya gelen Mustafa Kerem Akbulut (20), motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi Kadriye yolunda meydana geldi. Kundu Kadriye istikametinde seyir halinde olan Mustafa Kerem Akbulut'un kullandığı 31 AGC 917 plakalı motosiklet, virajı alamayınca karşı yönden gelen 07 BDM 835 plakalı otomobil ile çarpıştı. Arkadan gelen DEG W2121 plakalı araç da Akbulut'un motosikletine çarptı. Sağlık ekibi, ağır yaralı Akbulut'u, Serik'teki özel hastaneye götürdü. Akbulut, kurtarılamadı. Akbulut'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Babası Murat Yusuf Akbulut tarafından teslim alınan Akbulut'un cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Hatay'ın Antakya ilçesine götürüldü. Akbulut ailesinin, 6 Şubat'taki deprem sonrası Antakya'dan Antalya'ya geldiği öğrenildi.

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