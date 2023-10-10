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         'İsrail'den Antalya'ya uçuşlar önceden planlandığı gibi'

        ANTALYA Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, "İsrail'den planlanan uçuş sayısında artış söz konusu değil. Daha önceden planlandığı gibi günde 6-8 uçuş gerçekleşiyor. Uçuşlar normal seyrinde. Farklı bir hareketlilik yok" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 09:55 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:00
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         'İsrail'den Antalya'ya uçuşlar önceden planlandığı gibi'
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        ANTALYA Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, "İsrail'den planlanan uçuş sayısında artış söz konusu değil. Daha önceden planlandığı gibi günde 6-8 uçuş gerçekleşiyor. Uçuşlar normal seyrinde. Farklı bir hareketlilik yok" dedi.

        İsrail güçleri ve Hamas arasındaki çatışmalar üçüncü gününde devam ederken ülkelerinden ayrılmak isteyen İsrailliler, hava yoluyla farklı ülkelere yolculuk gerçekleştiriyor. Suriye'den gelen göçmenler ile Rusya ve Ukrayna savaşının ardından yerleşenlerle yabancı sayısının arttığı Antalya'ya, çatışmanın yaşandığı İsrail'den uçuşlar daha önce planlandığı sayıda devam ediyor. 

        Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, İsrail'de yaşanan çatışma sonrası Antalya'ya bu ülkeden gelen uçak sayısında artış yaşanmadığını belirtti. Daha önceden planlandığı gibi uçuşların sürdüğünü dile getiren Seyitoğlu, "İsrail'den planlanan uçuş sayısında artış söz konusu değil. Daha önceden planlandığı gibi günde 6-8 uçuş gerçekleşiyor. Uçuşlar normal seyrinde, önceden planlandığı gibi devam ediyor. Farklı bir hareketlilik yok" diye konuştu.

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