(ÖZEL) Halterle tutunduğu yeni hayatında madalyalar art arda geldi

Antalya'dakullandığı motosikletle kaza yaptıktan sonra bir daha yürüyemeyeceği söylenen Tarık Akat (25), sporla tekrar hayata tutundu. Daha önce Türkiye Bedensel Engelli Halter Şampiyonası'nda 2 kez gümüş madalya kazanan Akat, engeli bulunmayan sporcuların yarıştığı Powerlifting Şampiyonası'nda da 2'nci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Antalya'da babasının kullandığı motosiklete ilgi duyan Tarık Akat, 18 yaşına geldiğinde yarış motosikleti aldı. 29 Nisan 2021 tarihinde Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde Akat'ın kullandığı motosiklet, kendisini sıkıştırdığı öne sürülen araçla çarpıştı. Yaralanan Tarık Akat'ın, kalça ve bacak kemiklerinin kırıldığı belirlendi. Sağ bacağından ağır yaralanan Akat'a doktorlar, artık yürüyemeyeceğini söyledi.

Taburcu edilen Akat'ın tedavisi uzun süre evde devem etti. Yeni hayatına yüzde 52 engelli başlayan Tarık, tekrar ayağa kalkabilmek için büyük mücadele verdi. Çabaları sonucu 2,5 ayda tekrar adım atan Akat, bu sırada ne yapabileceği konusunda internetten araştırma yaptı ve haltere yöneldi. Antalya Kapalı Spor Salonu'nda antrenörlük yapan eski milli halterci Ekrem Celil'e ulaşan Akat, spora başladı ve sonrasında kendisini tamamen haltere adadı.

Akat, 2 ay gibi kısa sürede hazırlanıp katıldığı Türkiye Bedensel Engelli Halter Şampiyonası'nda 2 yıl üst üste 2'nci oldu. Sporla yaşama tekrar tutunan Tarık, başka branşlara da yönelerek pes etmediğini göstermek istedi. Geçen ay İzmir'de düzenlenen Powerlifting Şampiyonası'nda engeli bulunmayan sporcularla yarıştı. Engelli sporcuların neler yapabileceğini göstermek için yarışmaya katılan Akat, burada da gümüş madalyanın sahibi oldu. Akat'ın şimdiki hayali halterde Avrupa Şampiyonu olabilmek.

"KENDİME HER ZAMAN İNANDIM"

Kazayla birlikte bütün hayatının değiştiğini söyleyen Tarık Akat, "2021 yılında motosikletim 2 arabanın arasında kalıp kaza geçirdim. Vücudumda engeller oluştu. Uzun bir süre hastanede yattıktan sonra fizik tedavi ve spora başladım. Kendime her zaman inandım. İnternette sürekli engellilerin neler yapabileceğini araştırdım. Araştırmalar neticesinde haltere başladım. 2 ay içerisinde Türkiye Şampiyonası'na katılıp 2'nci oldum. 1 sene sonra tekrar katıldım ve 2'nci oldum" dedi.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILIP KENDİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Hayallerine kavuşmak için çabaladığını belirten Akat, "Bu yıl da engelli sporcuların neler yapabileceğini göstermek için Powerlifting branşında normal sporcularla yarıştım. Orada da Türkiye 2'ncisi oldum. Planlamak başarmanın yarısıdır. Kaza geçirdiğim zaman her şeyimi kaybettim. Hiçbir zaman psikolojimi kaybetmedim. Bulunduğum bu konumu her zaman hayal etmiştim. Şu an hayalimi yaşıyorum. Bundan sonra Avrupa Şampiyonası'na katılıp kendimi göstermek istiyorum" diye konuştu.

